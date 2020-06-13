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Adli Tıp Başkanı Prof. Klaus Püschel: Önceden Hasta Olmayan "TEK 1 KİŞİ BİLE” Virüsten Ölmüş Değil
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47 views • June 13, 2020
TÜRKÇE SESLENDİRMELİ
Hamburg-Eppendorf (UKE) Üniversite Hastanesi Adli Tıp Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Klaus Püschel, yaptığı otopsiler sonucunda;
● TÜM Covid-19 İLE ölümlerde altta yatan başka en az 1 hastalık olduğunu, ölenlerin ortalama yaşının 80 olduğunu,
● Bunun çok öldürücü bir virüs olduğu ve çok kişinin öleceği korkusunun son derece yersiz olduğunu,
● Bu virüsün diğer virüslere nispeten tehlikesinin daha düşük olduğunu,
● Çocukların covid-19 bulaştırıcısı olduklarına dair henüz kanıtın dahi olmadığını
söylüyor
28.04.2020
3 Nisan 2020'de Hamburger Morgenpost Gazetesine verdiği demeçte ise
Bu virüs hayatımızı aşırı bir biçimde etkiliyor. Bu durum virüsün yarattığı tehditle orantısızdır. Şu anda neden olunan astronomik ekonomik yıkım da virüsün oluşturduğu tehlike ile orantılı değil. Korona ölüm sayılarının yıllık ölüm sayıları içinde bir doruk olarak bile görünmeyeceğine ikna olmuş durumdayım.” Örneğin Hamburg’da, “daha önceden hasta olmayan tek bir kişi bile” virüsten ölmüş değil: “Şu ana kadar incelediğimiz kişilerin hepsinde kanser, kronik bir akciğer hastalığı, aşırı sigara tüketimi veya obezite vardı; diyabet veya bir kalp damar hastalığından muzdariptiler. Bu virüs adeta bardağı taşıran son damladır. “Kovid-19 yalnızca sıradışı vakalarda ölümcül bir hastalıktır, ama çoğu vakada ağırlıklı olarak zararsız bir viral enfeksiyondur.”
açıklamasında bulunmuştur.
► https://www.pressreader.com/germany/hamburger-morgenpost/20200403/281487868456736
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Kaynak:
► https://www.bitchute.com/video/evemTZFtcwBq/ - Bilmek.Info
► https://youtu.be/U07wcAobmeQ
Hamburg-Eppendorf (UKE) Üniversite Hastanesi Adli Tıp Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Klaus Püschel, yaptığı otopsiler sonucunda;
● TÜM Covid-19 İLE ölümlerde altta yatan başka en az 1 hastalık olduğunu, ölenlerin ortalama yaşının 80 olduğunu,
● Bunun çok öldürücü bir virüs olduğu ve çok kişinin öleceği korkusunun son derece yersiz olduğunu,
● Bu virüsün diğer virüslere nispeten tehlikesinin daha düşük olduğunu,
● Çocukların covid-19 bulaştırıcısı olduklarına dair henüz kanıtın dahi olmadığını
söylüyor
28.04.2020
3 Nisan 2020'de Hamburger Morgenpost Gazetesine verdiği demeçte ise
Bu virüs hayatımızı aşırı bir biçimde etkiliyor. Bu durum virüsün yarattığı tehditle orantısızdır. Şu anda neden olunan astronomik ekonomik yıkım da virüsün oluşturduğu tehlike ile orantılı değil. Korona ölüm sayılarının yıllık ölüm sayıları içinde bir doruk olarak bile görünmeyeceğine ikna olmuş durumdayım.” Örneğin Hamburg’da, “daha önceden hasta olmayan tek bir kişi bile” virüsten ölmüş değil: “Şu ana kadar incelediğimiz kişilerin hepsinde kanser, kronik bir akciğer hastalığı, aşırı sigara tüketimi veya obezite vardı; diyabet veya bir kalp damar hastalığından muzdariptiler. Bu virüs adeta bardağı taşıran son damladır. “Kovid-19 yalnızca sıradışı vakalarda ölümcül bir hastalıktır, ama çoğu vakada ağırlıklı olarak zararsız bir viral enfeksiyondur.”
açıklamasında bulunmuştur.
► https://www.pressreader.com/germany/hamburger-morgenpost/20200403/281487868456736
----------------------------
İlişkili Diğer Haber
► https://www.coronagercegi.com/post/hamburg
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Kaynak:
► https://www.bitchute.com/video/evemTZFtcwBq/ - Bilmek.Info
► https://youtu.be/U07wcAobmeQ
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