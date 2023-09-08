La Vacuna del TETANO es ABORTIVA y para ESTERILIZAR Mujeres

Doctora explica cómo DESDE 1972 la OMS ha utilizado la VACUNA contra el TÉTANO como vacuna ABORTIVA o de ESTERILIZACIÓN en varios países.

Los médicos nos dicen que hay que ponerse el REFUERZO cada 10 años. Pero la verdadera razón es que esa vacuna CONTIENE la HORMONA del EMBARAZO llamada GONADOTROPINA (hCG).

Y cada dosis de refuerzo aplicada provoca una RESPUESTA ACUMULATIVA en el cuerpo de las MUJERES para que EL CUERPO aprenda a ATACAR el EMBARAZO PRECOZ, de tal manera que se PRODUZCA un ABORTO ESPONTÁNEO, aún ANTES de que la mujer sepa que está embarazada.

Están aplicando ese método en India, África y Latinoamérica.

