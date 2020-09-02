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ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)_ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
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20 views • September 02, 2020
Ένα εξαιρετικό - και αντικειμενικό - φιλμ / ντοκιμαντέρ του Christoph Weber (Χρίστοφ Βέμπερ) για το μύθο του γερμανικού "θαύματος". Σε 30' αναλύονται όσα χρειάζεται να γνωρίζει ο τηλεθεατής για την εκτόξευση της Γερμανίας και πως αυτή επιτεύχθηκε.
Για να πέσουν οι μάσκες και τα παραμύθια της προπαγάνδας που ασύστολα φλόμωσαν τα μυαλά μας οι πολέμιοι (δοσίλογοι) της πιο
ένδοξης χώρας του πλανήτη μας.
Ιδιαίτερα αξία έχει το γεγονός πως ο δημιουργός είναι Γερμανός και πως αναμεταδόθηκε στη γερμανική τηλεόραση και δη στο
"GESCHICHTE 1 IM ERSTEN".
Καιρός ταλαίπωρε μου νεοΈλληνα να βγάλεις τις τσίμπλες από τα μάτια και να αντιληφθείς πως η ΜΟΝΗ ασφαλής επένδυση για τους
εαυτούς μας, τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές είναι η ΕΛΛΑΔΑ και η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
Στηρίζουμε Ελληνικές επιχειρήσεις και ας είναι λίγο πιο ακριβά τα προϊόντα, τα εμπορεύματα και οι υπηρεσίες. Μην σας κακοφαίνεται, εκπαιδευόμαστε στα λιγότερα (ήρθε ο καιρός που θα ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΜΕ), κάνουμε προεργασία ώστε η μετάβαση να είναι λιγότερη
οδυνηρή και παράλληλα στηρίζουμε αποτρέποντας ομοεθνείς, φίλους και συγγενείς μας να φύγουν ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ στο εξωτερικό.
Η αντίσταση σε όσα βιώνουμε οφείλει να είναι ΔΥΝΑΜΙΚΗ και ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ. Κοσμική μα πρωτίστως ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ. ΜΟΝΟ έτσι θα
καταφέρουμε να σταθούμε στα πόδια μας, να πετάξουμε έξω δοσίλογους, βρυκόλακες, ερπετά, τσιμπούρια, παράσιτα και τσιράκια τους και τότε θα δει η οικουμένη ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΘΑΥΜΑ. Την πατρίδα μας στην θέση που της αρμόζει.
Τι λέτε ; Ξεκινάμε να ... αναγκάσουμε να κλείσουν γερμανικές επιχειρήσεις που ρουφούν το αίμα μας, βγάζουν τα χρήματα μας στο
εξωτερικό, μη επενδύοντας τα στην Ελλάδα, δίνοντας παράλληλα μισθούς πείνας όπως Lidl κοκ ;

ΥΓ Για τους... αφελείς που θα υποστηρίξουν πως κάνουν επενδύσεις σε κτιριακές υποδομές και πρόσληψη προσωπικού, προτρέπω να
αναλογιστείτε πόσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει στη θέση αυτών, πόσοι αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό και πόσοι
προσπαθούν να ζήσουν όντας άνεργοι και καταρρακωμένοι.

ΥΓ2 Από το "ΕΓΩ" στο "ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ".

ΥΓ3 Για να αλλάξει ο κόσμος γύρω σου, ξεκίνα να αλλάζεις ΕΣΥ.
Keywords
german economic miraclegerman economic historypost war historymarshall planautomobile industriesgerman superioritygeschichte 1
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