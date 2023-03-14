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ΤΟ
ΤΡΕΛΟ ΒΟΛΕΜΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΜΑ ΞΑΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΑΑ… Ο ΕΘΝΙΚΟΣ
ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΒΟΛΕΜΕΝΩΝ https://ugetube.com/watch/32MtZlQEmFfTLp2 , https://rumble.com/v2d314e-the-mad-genocidal-mitsotakis-antichrist-dictator-of-greece-2023.html .
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ ΟΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ; https://rumble.com/v2cjp7y-the-antichrist-genocidal-dictatorship-wants-to-enslaves-our-immortal-soul-i.html , https://ugetube.com/watch/2lxRMAWepgXtBfu , https://www.brighteon.com/4358a89a-12d5-4a3f-a784-0f51486ff73e .
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΕΙΣΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ Ο ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ "ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ" ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ "ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ" (ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ "ΤΡΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ") ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ "ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗ ΤΟΥ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ https://www.brighteon.com/6b9a79d2-296a-4b9e-a8a6-9a3d26638627 , https://ugetube.com/watch/VtrUlWO2Csga53U , https://rumble.com/v2c54am-the-genocidal-mitsotakis-antichrist-dictator-of-greece.html .
82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ "Ο ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ" ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ΜΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v2bckdq-antichrist-soulgenocide-2020-23...-greece-by-world-dictatorship.html , https://www.brighteon.com/95a9defb-3117-48fd-beee-ab15a5b4cffb , https://ugetube.com/watch/nljWoYAthxE9goS .
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ", ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΟΝΟ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2aqepc-only-the-one-holy-orthodox-church-of-christ-saves-our-immortal-soul.html , https://www.brighteon.com/aa0c3af0-77fd-4f4b-a61b-9c400ec49750 , https://ugetube.com/watch/JMpxPYvndHVjpyR .
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ - ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΧΑΡΑΓΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ RFID CHIP 666 (Song). ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΠΑΕΙ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v23d6k0-i-m-a-rfid-chip-666-so-damn-song.html , https://www.brighteon.com/d9662ceb-94c4-4c5f-afca-c45a81048adf , https://ugetube.com/watch/n2Zjr7TLgGClo1D .