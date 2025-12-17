BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Tecnocracia Expuesta - destacado de la entrevista 2
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
10 views • 21 hours ago

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home


Mike Adams entrevista a Patrick Wood y Courtney Turner sobre el tema de la tecnocracia, destacando la centralización de la tecnología y los datos bajo la administración de Trump. Patrick habla de sus 15 años estudiando la tecnocracia, enfatizando sus raíces en la globalización y en el nuevo orden económico internacional. Courtney expresa su preocupación por los planes del Foro Económico Mundial y de la Sociedad Mundial de IA para sustituir el gobierno humano por inteligencia artificial. Hablan sobre las implicaciones de la tokenización de activos, los gemelos digitales y el potencial de la IA para controlar a la sociedad. Ambos autores promocionan su libro “The Final Betrayal” como un recurso para entender y combatir la tecnocracia.

