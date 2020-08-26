Părintele Kleomenis - BOTNIŢARILOR!

#FARAMASCA

cuvântul traducătorului:



"Dacă nu vă place ce vă spune Părintele Kleomenis, apoi să știți că nici Domnului nu-i place să vă vadă cu botniță (părintele zice: cu căpăstru). Evreii consideră pe neevrei animale, iar acum la propriu ne batjocoresc și ne obligă să purtăm căpăstru, precum caii.

Eu am folosit un termen mai puțin uzitat, de la subst. ”căpăstru” am scos verbul ”a căpăstrui” adică a pune căpăstrul.

Și spune părintele, că cei care poartă căpăstrul de sclavi ai lui antihrist, ai Noii Ordini Mondiale, sclavii lui Antihrist, nu sunt creștini, și nu se vor putea mântui, nefiind creștini.

Părintele nu o spune pentru a jigni, ci o spune cu multă obidă, din durerea inimii, văzând cât de ușor oamenii se supun legilor inumane ale lui Antihrist, și faptul că nu există nici cea mai mică reacție de împotrivire din partea noastră, numai justificări slabe: ”Ce să fac, nu pot intra, nu pot cumpăra, etc.”

Nu aceasta este atitudinea ortodoxă, spune părintele, ci sluga lui Hristos trebuie să arate fermitate, hotărâre, determinare, neclintire, să lupte împotriva Noii Ordini Mondiale și să se împotrivească."



bine zicea cineva...

"Dacă acum nu reușești să te împotrivești lui Arahat și Organ pentru o mască, atunci cum crezi că ai să i te împotrivești lui antihrist?"