BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Părintele Kleomenis - BOTNIŢARILOR!
H.
H.
2 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
23 views • August 26, 2020
#FARAMASCA
cuvântul traducătorului:

"Dacă nu vă place ce vă spune Părintele Kleomenis, apoi să știți că nici Domnului nu-i place să vă vadă cu botniță (părintele zice: cu căpăstru). Evreii consideră pe neevrei animale, iar acum la propriu ne batjocoresc și ne obligă să purtăm căpăstru, precum caii.
Eu am folosit un termen mai puțin uzitat, de la subst. ”căpăstru” am scos verbul ”a căpăstrui” adică a pune căpăstrul.
Și spune părintele, că cei care poartă căpăstrul de sclavi ai lui antihrist, ai Noii Ordini Mondiale, sclavii lui Antihrist, nu sunt creștini, și nu se vor putea mântui, nefiind creștini.
Părintele nu o spune pentru a jigni, ci o spune cu multă obidă, din durerea inimii, văzând cât de ușor oamenii se supun legilor inumane ale lui Antihrist, și faptul că nu există nici cea mai mică reacție de împotrivire din partea noastră, numai justificări slabe: ”Ce să fac, nu pot intra, nu pot cumpăra, etc.”
Nu aceasta este atitudinea ortodoxă, spune părintele, ci sluga lui Hristos trebuie să arate fermitate, hotărâre, determinare, neclintire, să lupte împotriva Noii Ordini Mondiale și să se împotrivească."

bine zicea cineva...
"Dacă acum nu reușești să te împotrivești lui Arahat și Organ pentru o mască, atunci cum crezi că ai să i te împotrivești lui antihrist?"
Keywords
rashid buttarkleomenismascapompiliu diplanrazvan constantinescuradu morarufara mascanu pot sa respirnasultvfaramascabotnita
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
U.K. officials privately admitted AstraZeneca blood clot risk was “potentially very serious,” then let trial on children as young as 6 continue

U.K. officials privately admitted AstraZeneca blood clot risk was “potentially very serious,” then let trial on children as young as 6 continue

Cassie B.
FDA Official Urged Fatal Myocarditis Warning for COVID-19 Vaccines, but Label Change Remains Unmade

FDA Official Urged Fatal Myocarditis Warning for COVID-19 Vaccines, but Label Change Remains Unmade

Coco Somers
Review of 52 Studies Links Alcohol and Sugary Drinks to Higher Gout Risk

Review of 52 Studies Links Alcohol and Sugary Drinks to Higher Gout Risk

Iva Greene
Study: Fish Intake Before Pregnancy Linked to Lower Odds of Early-Onset Hypertension

Study: Fish Intake Before Pregnancy Linked to Lower Odds of Early-Onset Hypertension

Coco Somers
Pediatrician’s shift: From vaccine advocate to skeptic exposes gaps in medical training and public health policy

Pediatrician’s shift: From vaccine advocate to skeptic exposes gaps in medical training and public health policy

Willow Tohi
Review Links Dental Implants to Infection Associated With Bone Loss in About 1 in 5 Patients

Review Links Dental Implants to Infection Associated With Bone Loss in About 1 in 5 Patients

Morgan S. Verity
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy