Hur håller man sig frisk i ett sjukt samhälle?

- ett föredrag av Patrik Holmqvist känd från Radio Cui Bono



Det går upp för allt fler människor att vårt samhälle inte är friskt. Våra så kallade folkvalda politiker står på bästa sändningstid och uppmanar svenska folket att inte krama de som ej genomgått en experimentell medicinsk behandling. En behandling som är konstaterat riskabel. Coronavaccinen har hittills genererat över 90000 anmälningar om biverkningar varav tusentals visat sig vara allvarliga. Långt ifrån alla biverkningar rapporteras och Läkemedelsverket har ännu inte hunnit utreda samtliga. Samtidigt kan det konstateras att enligt Statistiska Centralbyrån så hamnade år 2020, ett år med Covid och utan vaccin, på 13 plats vad gäller total dödlighet jämfört med de senaste 20 åren. Trots dessa fakta så fortsätter medierna med sin skrämselpropaganda vilken får till följd att det införs restriktioner av olika slag som har stor inverkan på människors vardag.



Men vari består roten till det onda? Är det korrumperade politiker, förljugna medier eller kriminella läkemedelsbolag? Eller är problemet djupare än så? Kan det t.o.m. vara så att det finns självklara sanningar i vår värld som i själva verket är lögner som etablerats under decennier?



Hur fungerar egentligen vårt demokratiska system, media och vetenskap? Hur skapas de pengar som lånas ut till nationer och som utgör vår statsskuld? Hur ska vi förhålla oss till och agera i denna förljugna värld? Dessa frågeställningar och mycket mer kommer Patrik att beröra i detta föredrag.