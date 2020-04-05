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Έλλη Ταγκαλίδου: << ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΙΝΑ,συμβολαιογράφο Σερρών>>!
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399 views • April 05, 2020
Έλλη Ταγκαλίδου: << ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΙΝΑ,
συμβολαιογράφο Σερρών>>!
Επανέρχεται η Ιεροδηλωσίτισα Έλλη Ταγκαλίδου από την Ροδόπολη Σερρών και δίνει τις λεπτομέρειες για τον επιχειρούμενο πλειστηριασμό του σπιτιού της
απο την τράπεζα Πειραιώς και τον Συμβολαιογράφου ΣΕΡΡΏΝ ΙΩΆΝΝΟΥ ΛΑΙΝΆ! Η ελλη ταγκαλιδου που εχει ενεργοποιησει
το αρθρο 120 του συνταγματος ,καταθέτοντας την Ιερή δήλωση
με την οποία καταδικάζει την εσχάτη προδοσία και παραβίαση του συντάγματος, <<ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΑΠΛΩΝΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΕΦ'ΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ...
ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΖΗΛΟ,
ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΣΤΑ,,,"KOΡAKIΑ">>>!
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ...
συμβολαιογράφο Σερρών>>!
Επανέρχεται η Ιεροδηλωσίτισα Έλλη Ταγκαλίδου από την Ροδόπολη Σερρών και δίνει τις λεπτομέρειες για τον επιχειρούμενο πλειστηριασμό του σπιτιού της
απο την τράπεζα Πειραιώς και τον Συμβολαιογράφου ΣΕΡΡΏΝ ΙΩΆΝΝΟΥ ΛΑΙΝΆ! Η ελλη ταγκαλιδου που εχει ενεργοποιησει
το αρθρο 120 του συνταγματος ,καταθέτοντας την Ιερή δήλωση
με την οποία καταδικάζει την εσχάτη προδοσία και παραβίαση του συντάγματος, <<ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΑΠΛΩΝΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΕΦ'ΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ...
ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΖΗΛΟ,
ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΣΤΑ,,,"KOΡAKIΑ">>>!
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ...
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