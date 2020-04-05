Έλλη Ταγκαλίδου: << ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΙΝΑ,

συμβολαιογράφο Σερρών>>!

Επανέρχεται η Ιεροδηλωσίτισα Έλλη Ταγκαλίδου από την Ροδόπολη Σερρών και δίνει τις λεπτομέρειες για τον επιχειρούμενο πλειστηριασμό του σπιτιού της

απο την τράπεζα Πειραιώς και τον Συμβολαιογράφου ΣΕΡΡΏΝ ΙΩΆΝΝΟΥ ΛΑΙΝΆ! Η ελλη ταγκαλιδου που εχει ενεργοποιησει

το αρθρο 120 του συνταγματος ,καταθέτοντας την Ιερή δήλωση

με την οποία καταδικάζει την εσχάτη προδοσία και παραβίαση του συντάγματος, <<ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΑΠΛΩΝΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΕΦ'ΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ...

ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΖΗΛΟ,

ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΣΤΑ,,,"KOΡAKIΑ">>>!

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ...