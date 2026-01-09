BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

How the Law of Attraction Refines Our Condition of Love, Mind Is Not Involved in the Soul’s Attractions, Soul Has the Choice, How Do We Know What Is Loving? Love Never Cause Pain
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
97 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
16 views • 3 days ago

FULL ORIGINAL:

https://youtu.be/avHJy_4VeV8

20120707 God's Laws - Law Of Attraction S1P2


Cut:

16m44s - 32m11s


DIVINE TRUTH:

Divine Truth Website: divinetruth.com

Mary's Blog: mary.divinetruth.com

God’s Way: godsway.net

Divine Truth Events: event.divinetruth.com

Donate: donate.divinetruth.com


Official Divine Truth Downloads:

https://uspub00.divinetruth.com/

https://uspub01.divinetruth.com/

*********************************


“I CAN CHANGE EVERYTHING RIGHT NOW. I CAN MAKE A DIFFERENT CHOICE RIGHT NOW.”

@ 16m45s


“THE ONLY REASON WHY I WOULD PUT OFF A CHOICE TO DO SOMETHING LOVING IS BECAUSE OF FEAR. THE ONLY REASON WHY I’D PUT OFF A CHOICE TO DO SOMETHING MORE TRUTHFUL IS BECAUSE OF FEAR.”

@ 16m56s


“THE MIND IS NOT INVOLVED IN THE SOUL’S ATTRACTIONS. THIS IS TO DO WITH EMOTIONS AND FEELINGS AND BELIEFS AND ALL THESE OTHER THINGS THAT ARE ALL INBUILT WITH US EMOTIONALLY.”

@ 19m19s


“IT’S MY SOUL CONDITION THAT ATTRACTS THE EVENT.”

@ 20m15s


“THE WHOLE POINT OF THE LAW OF ATTRACTION IS TO GET RID OF THE CAUSES THAT ARE UNLOVING AND TO PUT IN THEIR PLACE CAUSES THAT ARE LOVING. WHEN WE DO THAT AND WE MAKE LOVING CHOICES, WE THEN BECOME MORE LOVING AS A RESULT AND AS A RESULT OF THAT THE LAW OF ATTRACTION IS AUTOMATICALLY REFINING US.”

@ 22m26s


“LOVE NEVER HAS ANY PAIN ASSOCIATED WITH IT EVER.”

@ 24m44s


“LOVE WILL NEVER CAUSE PAIN EVER. IF IT’S TRUE LOVE, IT WILL NEVER CAUSE PAIN EVER.”

@ 24m58s


“IF IT’S CREATING PAIN AND SUFFERING IN A TRUE SENSE, TELLS ME THAT WHATEVER IT CREATED, IT HAS TO BE UNLOVING.”

@ 25m25s


“ACTIONS ARE MUCH MORE SIMPLY CREATED IF THEY ARE NATURAL TO YOU.”

@ 29m09s


“IF THE DESIRE IS STILL IN YOU TO DO THE UNLOVING THING, IT IS VERY HARD TO GIVE IT UP.

IF THE DESIRE IS STILL INSIDE OF YOU TO DO SOMETHING THAT IS DAMAGING, IT’S VERY HARD TO STOP YOURSELF FROM DOING IT. AND THIS IS THE MAIN FAILURE OF MOST RELIGIONS.”

@ 30m58s



#GodsUniversalLaws #LawOfAttraction #CauseAndEffect #MindVsEmotions #FreeWillChoice #SoulAttracts #ICanChangeEverything #MosquitosAndLawOfAttraction #ChoicesAndFears #UnlovingDesires #Addictions #LoveNeverCausePain #PainAndSuffering #SpiritualityAndReligions #SpiritsAndSpiritInfluence #DivineLovePath #Wisdom #ReincarnatedJesus #GriefTheHealingEmotion #FeelEverything #DrivenByTruthNotFear #PreciousChildOfGod #Simple #TrueSpirituality #SoulAwakening #SoulCondition #IWantToKnowEverything #SoulFood #SoulSearch #SoulDevelopment #SoulTransformationWithGod #NewNewAge


Keywords
law of attractioncause and effectpain and sufferingaddictionsdivine love pathsoul conditiontrue spiritualitysoul healingreincarnated jesusgrief the healing emotionfeel everythingspirits and spirit influencedriven by truth not feargods universal lawssoul awakeningi want to know everythingunloving desiresfree will choicemind vs emotionssoul attractsi can change everythingmosquitos and law of attractionchoices and fearslove never cause painspirituality and religions
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Comments
Comments for this video have been disabled.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
At the core of New Year wellness: Health Ranger Store&#8217;s HEART SUPPORT event

At the core of New Year wellness: Health Ranger Store’s HEART SUPPORT event

Zoey Sky
U.K. threatens ban on Elon Musk&#8217;s X over AI-generated deepfake abuse

U.K. threatens ban on Elon Musk’s X over AI-generated deepfake abuse

Belle Carter
Wyoming Supreme Court strikes down abortion bans, citing Obamacare amendment

Wyoming Supreme Court strikes down abortion bans, citing Obamacare amendment

Patrick Lewis
Toxic Skies: A wake-up call to the silent poisoning of humanity

Toxic Skies: A wake-up call to the silent poisoning of humanity

Belle Carter
Focus for the New Year: Health Ranger Store’s COGNITIVE WELLNESS offers are happening now

Focus for the New Year: Health Ranger Store’s COGNITIVE WELLNESS offers are happening now

Zoey Sky
Trump orders U.S. withdrawal from 66 international organizations

Trump orders U.S. withdrawal from 66 international organizations

Laura Harris
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy