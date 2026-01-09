How the Law of Attraction Refines Our Condition of Love, Mind Is Not Involved in the Soul’s Attractions, Soul Has the Choice, How Do We Know What Is Loving? Love Never Cause Pain

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FULL ORIGINAL:
20120707 God's Laws - Law Of Attraction S1P2
Cut:
16m44s - 32m11s
“I CAN CHANGE EVERYTHING RIGHT NOW. I CAN MAKE A DIFFERENT CHOICE RIGHT NOW.”
@ 16m45s
“THE ONLY REASON WHY I WOULD PUT OFF A CHOICE TO DO SOMETHING LOVING IS BECAUSE OF FEAR. THE ONLY REASON WHY I’D PUT OFF A CHOICE TO DO SOMETHING MORE TRUTHFUL IS BECAUSE OF FEAR.”
@ 16m56s
“THE MIND IS NOT INVOLVED IN THE SOUL’S ATTRACTIONS. THIS IS TO DO WITH EMOTIONS AND FEELINGS AND BELIEFS AND ALL THESE OTHER THINGS THAT ARE ALL INBUILT WITH US EMOTIONALLY.”
@ 19m19s
“IT’S MY SOUL CONDITION THAT ATTRACTS THE EVENT.”
@ 20m15s
“THE WHOLE POINT OF THE LAW OF ATTRACTION IS TO GET RID OF THE CAUSES THAT ARE UNLOVING AND TO PUT IN THEIR PLACE CAUSES THAT ARE LOVING. WHEN WE DO THAT AND WE MAKE LOVING CHOICES, WE THEN BECOME MORE LOVING AS A RESULT AND AS A RESULT OF THAT THE LAW OF ATTRACTION IS AUTOMATICALLY REFINING US.”
@ 22m26s
“LOVE NEVER HAS ANY PAIN ASSOCIATED WITH IT EVER.”
@ 24m44s
“LOVE WILL NEVER CAUSE PAIN EVER. IF IT’S TRUE LOVE, IT WILL NEVER CAUSE PAIN EVER.”
@ 24m58s
“IF IT’S CREATING PAIN AND SUFFERING IN A TRUE SENSE, TELLS ME THAT WHATEVER IT CREATED, IT HAS TO BE UNLOVING.”
@ 25m25s
“ACTIONS ARE MUCH MORE SIMPLY CREATED IF THEY ARE NATURAL TO YOU.”
@ 29m09s
“IF THE DESIRE IS STILL IN YOU TO DO THE UNLOVING THING, IT IS VERY HARD TO GIVE IT UP.
IF THE DESIRE IS STILL INSIDE OF YOU TO DO SOMETHING THAT IS DAMAGING, IT’S VERY HARD TO STOP YOURSELF FROM DOING IT. AND THIS IS THE MAIN FAILURE OF MOST RELIGIONS.”
@ 30m58s
