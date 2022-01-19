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«Аллилуйя! Слава вечному Царю!» Христианская песня. Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2022 г.
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178 views • January 19, 2022
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Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Текст песни с аккордами можете скачать здесь:
pdf https://cloud.mail.ru/public/Ji7T/s45Powxb7
doc https://cloud.mail.ru/public/Dt2x/exSfrbeDD
Аудиоверсию (mp3) можете скачать здесь и петь во славу Бога – кому захочется: https://cloud.mail.ru/public/sPuy/MZXfUwEvC
Делюсь новой песней, которую Господь совсем недавно (в январе 2022 г.) положил на сердце.
Как-то вечером я работала за компьютером, и в голове прозвучала мелодия (первые ноты) — у меня так иногда и складывались новые песни), и я, недолго думая, взяла гитару и начала подбирать. Надо сказать, что в течение последнего года ко мне редко приходила новая музыка и, когда это случается, я принимаю это как великий подарок от Господа, сложность всегда в том, чтобы подобрать аккорды (и если не удаётся, а такое тоже бывает, то мелодия так в голове и остаётся), ведь я самоучка и практики не хватает... Первые слова тоже сразу пришли с первыми нотами: «Аллилуйя! Слава вечному Царю!..». А за весь текст, чтобы он сложился, как угодно Богу, я просила помолиться моего мужа, и он помолился за меня, положив на меня руки (я иногда и деток об этом тоже прошу). И вот на следующий день, когда я гуляла по осенне-зимним аллеям, практически весь текст сложился — слава Богу! У меня был с собой блокнотик и карандаш (который еле писал...) В общем, послушайте что получилось. Для меня музыка — это второе дыхание, настоящая отдушина. А в нынешней духовной битве апокалипсиса это вообще одно из главных видов оружия в противостоянии врагу, наряду с ежедневным Божьим Словом (Библией) и молитвами.
4 Но Ты, Святой, живёшь среди славословий Израиля.
Псалом 21 — Псалтирь — Библия: https://studybible.ru/syn/19/21/
2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии,
3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!
4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.
Откровение Иоанна 15 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/15/#2
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Текст песни с аккордами можете скачать здесь:
pdf https://cloud.mail.ru/public/Ji7T/s45Powxb7
doc https://cloud.mail.ru/public/Dt2x/exSfrbeDD
Аудиоверсию (mp3) можете скачать здесь и петь во славу Бога – кому захочется: https://cloud.mail.ru/public/sPuy/MZXfUwEvC
Делюсь новой песней, которую Господь совсем недавно (в январе 2022 г.) положил на сердце.
Как-то вечером я работала за компьютером, и в голове прозвучала мелодия (первые ноты) — у меня так иногда и складывались новые песни), и я, недолго думая, взяла гитару и начала подбирать. Надо сказать, что в течение последнего года ко мне редко приходила новая музыка и, когда это случается, я принимаю это как великий подарок от Господа, сложность всегда в том, чтобы подобрать аккорды (и если не удаётся, а такое тоже бывает, то мелодия так в голове и остаётся), ведь я самоучка и практики не хватает... Первые слова тоже сразу пришли с первыми нотами: «Аллилуйя! Слава вечному Царю!..». А за весь текст, чтобы он сложился, как угодно Богу, я просила помолиться моего мужа, и он помолился за меня, положив на меня руки (я иногда и деток об этом тоже прошу). И вот на следующий день, когда я гуляла по осенне-зимним аллеям, практически весь текст сложился — слава Богу! У меня был с собой блокнотик и карандаш (который еле писал...) В общем, послушайте что получилось. Для меня музыка — это второе дыхание, настоящая отдушина. А в нынешней духовной битве апокалипсиса это вообще одно из главных видов оружия в противостоянии врагу, наряду с ежедневным Божьим Словом (Библией) и молитвами.
4 Но Ты, Святой, живёшь среди славословий Израиля.
Псалом 21 — Псалтирь — Библия: https://studybible.ru/syn/19/21/
2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии,
3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!
4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.
Откровение Иоанна 15 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/15/#2
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