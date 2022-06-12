ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Τα εμβόλια της Pfizer κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ο Dr. Robert Malone λέει ότι του έσβησαν το όγαριασμό από το twitter για αυτό το 40λεπτο βίντεο παρουσίασης και το PDF που δημιουργήθηκε από την καναδική Covid Care Alliance, η οποία αποτελείται από περισσότερους από 500 ανεξάρτητους γιατρούς, επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας.





Το βίντεο και το PDF είναι μια βαθιά κατάδυση στα δεδομένα της ίδιας της Pfizer για τη διαδικασία δοκιμής του εμβολίου, η οποία δείχνει περίτρανα έναν ΑΥΞΗΜΕΝΟ κίνδυνο ασθένειας και θανάτου για την ομάδα των εμβολιασμένων σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου..





Επιπλέον, η Pfizer "ξετύφλωσε" αφαίρεσε τους συμμετέχοντες (με το εικονικό εμβόλιο) στη διαδικασία της δοκιμής, χορήγησε το εμβόλιο Covid-19 σε υγιή και νεαρά άτομα και όχι σε ασθενείς και ηλικιωμένους και δεν παρακολούθησε κανέναν υποκλινικό βιοδείκτη, ο οποίος θα αποτελούσε πολύτιμο έγκαιρο προειδοποιητικό σημάδι ασθένειας που προκαλείται από τα εμβόλια.





Οι συγγραφείς της έκθεσης της Pfizer είχαν αντικρουόμενα συμφέροντα, καθώς το 84% από αυτούς είτε απασχολούνταν στην Pfizer, είτε κατείχαν μετοχές της Pfizer, είτε λάμβαναν επιχορηγήσεις από την Pfizer, είτε είχαν προσληφθεί ως σύμβουλοι από την Pfizer, είτε διεξήγαγαν προηγουμένως κλινικές δοκιμές για την Pfizer. Για παράδειγμα, δύο από τους συγγραφείς της έκθεσης της Pfizer έβγαλαν στην πραγματικότητα χρηματιστηριακό κέρδος 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων απευθείας από τα εμβόλια της Pfizer, επειδή έτυχε επίσης να είναι συνιδρυτές της BioNTech.





Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ:

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