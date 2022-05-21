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STEW: Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΥ – ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
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56 views • May 21, 2022
Η πανδημία συνεχίζεται, αλλά η προέλευσή της εξακολουθεί να αποτελεί ένα σκοτεινό μυστήριο. Πώς αρρώστησε ο κόσμος, πως εξαπλώθηκε πραγματικά η Covid, και μήπως η σατανιστική ελίτ είχε ενημερώσει τον κόσμο εκ των προτέρων για αυτό το βιολογικό όπλο; Ο Δρ Bryan Ardis (www.ardisantidote.com) αποκάλυψε μια συγκλονιστική σύνδεση μεταξύ αυτής της πανδημίας και της αιώνιας μάχης του καλού και του κακού που ξεκίνησε στον Κήπο της Εδέμ.
Σε αυτή την αποκλειστικότητα του Stew Peters Network, ο Stew Peters, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Nicholas Stumphauzer και η εκτελεστική παραγωγός Lauren Witzke φέρνουν στο φως μια αλήθεια που και ο ίδιος ο σατανάς πάλεψε να καταπνίξει.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: https://bit.ly/3jYCq63
Σε αυτή την αποκλειστικότητα του Stew Peters Network, ο Stew Peters, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Nicholas Stumphauzer και η εκτελεστική παραγωγός Lauren Witzke φέρνουν στο φως μια αλήθεια που και ο ίδιος ο σατανάς πάλεψε να καταπνίξει.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: https://bit.ly/3jYCq63
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