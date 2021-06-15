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[VOSTFR] Trump: Discours dans le Michigan "J'ai été nominé pour le Prix Nobel de la Paix."
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0 view • June 15, 2021
Donald Trump a été nominé pour le Prix Nobel de la Paix 2021. Sa candidature a été proposée par Christian Tybring-Gjedde, président de la délégation norvégienne à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, pour les efforts du chef de l’État visant à “résoudre les conflits prolongés dans le monde”.
Voici une partie de son discours dans le Michigan, le 10 septembre 2020.
☑️ Sources :
✅ WOOD TV8 :
https://youtu.be/m2S-ox01jHo
✅ Musique : Lee Greenwood - God Bless the USA
https://youtu.be/oC6g13usoqo
✅ Intro vidéo :
https://twitter.com/WayLightTruth/status/1304538111846866949
✅ Outro vidéo :
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1304117520429912064
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