He visto que se ha compartido mucho esta canción del grupo "Magia Celeste", el cual a finales de los 80's se promovió como una agrupación cristiana.



Pero... ¿Sabías que realmente pertenecían a la secta "Los Niños de Dios", actualmente llamada "La Familia Internacional"? (que además, recibe múltiples nombres para actuar oculta).



Esta secta apocalíptica fue señalada de practicar el libertinaje sexual entre otras cosas.



La canción "Ojo con el 666" del álbum "Nuevos mundos", apoya la interpretación futurista de que la marca de la bestia será un chip que implantará un gobierno mundial satánico.



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