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Clown Planet News (26 January, 2022): Mask Madness, 2nd Earth, Mandates, & Hawaii Interview
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60 views • January 27, 2022
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https://twitter.com/libsoftiktok/status/1485381990580768768
https://www.sciphysics.com/2021/12/its-official-researchers-have.html?m=1
https://brownstone.org/articles/a-litany-of-absurdity/
https://www.msn.com/en-us/news/us/new-zealand-pm-jacinda-ardern-cancels-wedding-plans-due-to-omicron-surge/ar-AAT2T73?ocid=winp-st
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10430013/Omicron-2022-Jacinda-Ardern-force-New-Zealand-household-Covid-contacts-isolate-24-DAYS.html
https://twitter.com/disclosetv/status/1485021652891095046
https://www.zerohedge.com/political/take-only-what-you-need-dc-asks-people-limit-supermarket-purchases-empty-shelves-persist
https://www.zerohedge.com/geopolitical/consider-possibility-already-dystopia-you-fear
https://summit.news/2022/01/24/video-fauci-declares-it-entirely-conceivable-that-a-fourth-booster-vaccine-will-be-needed/
https://odysee.com/@JWild:6/good-morning-clown-world-46:8
https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-builds-27-empty-new-york-cities
https://thehill.com/blogs/in-the-know/in-the-know/590981-gonzaga-revokes-former-star-john-stocktons-tickets-over-refusal?rl=1
https://summit.news/2022/01/25/zlatan-ibrahimovic-backs-novak-djokovic-over-vaccine-row/
https://www.corbettreport.com/interview-1690-jason-bermas-on-nasas-bio-nano-meta-road-map/
https://rokfin.com/stream/13467/The-POSTTRUTH-World-With-James-Corbett
https://www.aol.com/york-state-mask-mandate-struck-010049157-094129676.html?guccounter=1&;guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvLw&guce_referrer_sig=AQAAALqWjtvytX3iAFIm2CnCgVHHel_MIUrePcrPOoodBB4FbAjFOk40kKeU_o1ardV7bqCpAuB_GPgLyLksSMFbrD0Id8hr5Fs_X9mCblODjHmrDGXq7FoqEJCsCyy0xU-gruWEXw7quh8cv7La68npDApkAdcpDyq2tuUoQxjjZGSk
https://nypost.com/2022/01/25/disney-rethinking-snow-white-after-peter-dinklage-comments/?utm_medium=SocialFlow&;utm_campaign=SocialFlow&utm_source=NYPTwitter
https://twitter.com/oren_cass/status/1485051393379557380
https://twitter.com/Orwells_Ghost_/status/1486018094879367174
https://twitter.com/libsoftiktok/status/1485787966664368128
https://twitter.com/libsoftiktok/status/1486144194376716290
https://twitter.com/libsoftiktok/status/1486097344395284482
https://twitter.com/libsoftiktok/status/1486110331139067904
https://twitter.com/libsoftiktok/status/1486103340098342912
https://twitter.com/libsoftiktok/status/1485694028620316673
https://twitter.com/Antiwarcom/status/1484561431928328199
https://twitter.com/kerpen/status/1485455879189274624
https://www.localsyr.com/health/coronavirus/faq-nys-indoor-mask-requirement-and-vaccination-proof-for-businesses-and-venues/
https://twitter.com/NickFondacaro/status/1485652968913391617
https://twitter.com/Orwells_Ghost_/status/1486358864232693760
https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1486349390327558145
https://summit.news/2022/01/25/unvaccinated-to-be-accompanied-by-staff-in-walmart-to-make-sure-they-dont-buy-anything-other-than-food-pharma/
https://twitter.com/libsoftiktok/status/1485381990580768768
https://www.sciphysics.com/2021/12/its-official-researchers-have.html?m=1
https://brownstone.org/articles/a-litany-of-absurdity/
https://www.msn.com/en-us/news/us/new-zealand-pm-jacinda-ardern-cancels-wedding-plans-due-to-omicron-surge/ar-AAT2T73?ocid=winp-st
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10430013/Omicron-2022-Jacinda-Ardern-force-New-Zealand-household-Covid-contacts-isolate-24-DAYS.html
https://twitter.com/disclosetv/status/1485021652891095046
https://www.zerohedge.com/political/take-only-what-you-need-dc-asks-people-limit-supermarket-purchases-empty-shelves-persist
https://www.zerohedge.com/geopolitical/consider-possibility-already-dystopia-you-fear
https://summit.news/2022/01/24/video-fauci-declares-it-entirely-conceivable-that-a-fourth-booster-vaccine-will-be-needed/
https://odysee.com/@JWild:6/good-morning-clown-world-46:8
https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-builds-27-empty-new-york-cities
https://thehill.com/blogs/in-the-know/in-the-know/590981-gonzaga-revokes-former-star-john-stocktons-tickets-over-refusal?rl=1
https://summit.news/2022/01/25/zlatan-ibrahimovic-backs-novak-djokovic-over-vaccine-row/
https://www.corbettreport.com/interview-1690-jason-bermas-on-nasas-bio-nano-meta-road-map/
https://rokfin.com/stream/13467/The-POSTTRUTH-World-With-James-Corbett
https://www.aol.com/york-state-mask-mandate-struck-010049157-094129676.html?guccounter=1&;guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvLw&guce_referrer_sig=AQAAALqWjtvytX3iAFIm2CnCgVHHel_MIUrePcrPOoodBB4FbAjFOk40kKeU_o1ardV7bqCpAuB_GPgLyLksSMFbrD0Id8hr5Fs_X9mCblODjHmrDGXq7FoqEJCsCyy0xU-gruWEXw7quh8cv7La68npDApkAdcpDyq2tuUoQxjjZGSk
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