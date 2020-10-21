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Исцеление от последствий вакцинации. Часть 2
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233 views • October 21, 2020
Представляем вам русский перевод 2-й части видеокурса “Исцеление от последствий вакцинации”. Если вы упустили начало видеокурса, смотрите по ссылкам в конце описания.
Эксперты сегодняшней части – это Кэйти, мама ребенка-аутиста, пострадавшего от вакцинации, или, точнее, ставшего аутистом вследствие вакцинации. И врач интегративной медицины и натуропат доктор Джейк Шмутц, к которому обратилась Кэйти.
Кэйти сама пострадала от прививок. Изначально она была абсолютно здоровой, настолько, что даже бегала марафоны. Но поскольку её работа была связана с частыми путешествиями в страны третьего мира, ей часто приходилось делать прививки. И после очередной прививки её здоровье значительно ухудшилось и ей поставили диагноз “болезнь Бехчета” - это аутоиммунное заболевание. Впоследствии она родила ребенка, но беременность и роды прошли тяжело.
После очередной плановой прививки, ребенок получил осложнение, которое впоследствии развилось в симптомы аутизма. Врачи поставили диагноз “глубокий аутизм”. Кэйти уже смирилась с тем, что это неизлечимо, но всё же она решила предпринять некоторые шаги, чтобы облегчить тяжелые симптомы, в первую очередь, судороги, поэтому она обратилась в интегративную клинику, в которой применялись альтернативные методы лечения. Результат лечения превзошел ожидания Кэйти, а врачи, которые изначально поставили диагноз “глубокий аутизм”, сказали, что с ребёнком всё в порядке, и никакого аутизма у него и не было вовсе.
Чем кончилась данная история, и какие методы лечения применяла Кэйти для своего ребенка, смотрите во второй части видеокурса “Исцеление от последствий вакцинации”.
Сайт проекта: https://healingfromvaccines.com/masterclass
Перевод: Ксения Нагаева специально для проекта МедАльтернатива.инфо
Закадровый голос: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Если вам интересен данный видеокурс, вы можете поддержать перевод на русский язык его следующих частей. Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines/
Предыдущие части видеокурса “Исцеление от последствий вакцинации”:
• Описание и трейлер видеокурса: https://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines/
• Часть 1.1: https://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines-1-1/ и Часть 1.2: https://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines-1-2/
Ссылки на следующие материалы смотрите на сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines-2/
• Мягкая детоксикация для детей от воздействия вакцин
• Детоксикация после прививки – как избавиться от тяжелых металлов и других токсических составляющих вакцин
• 10 способов детоксикации от вакцин
• Мягкая детоксикация для детей от воздействия вакцин
• 7 способов детоксикации с помощью пробиотиков
• 6 суперпродуктов, которые помогут удалить тяжелые металлы из организма
Эксперты сегодняшней части – это Кэйти, мама ребенка-аутиста, пострадавшего от вакцинации, или, точнее, ставшего аутистом вследствие вакцинации. И врач интегративной медицины и натуропат доктор Джейк Шмутц, к которому обратилась Кэйти.
Кэйти сама пострадала от прививок. Изначально она была абсолютно здоровой, настолько, что даже бегала марафоны. Но поскольку её работа была связана с частыми путешествиями в страны третьего мира, ей часто приходилось делать прививки. И после очередной прививки её здоровье значительно ухудшилось и ей поставили диагноз “болезнь Бехчета” - это аутоиммунное заболевание. Впоследствии она родила ребенка, но беременность и роды прошли тяжело.
После очередной плановой прививки, ребенок получил осложнение, которое впоследствии развилось в симптомы аутизма. Врачи поставили диагноз “глубокий аутизм”. Кэйти уже смирилась с тем, что это неизлечимо, но всё же она решила предпринять некоторые шаги, чтобы облегчить тяжелые симптомы, в первую очередь, судороги, поэтому она обратилась в интегративную клинику, в которой применялись альтернативные методы лечения. Результат лечения превзошел ожидания Кэйти, а врачи, которые изначально поставили диагноз “глубокий аутизм”, сказали, что с ребёнком всё в порядке, и никакого аутизма у него и не было вовсе.
Чем кончилась данная история, и какие методы лечения применяла Кэйти для своего ребенка, смотрите во второй части видеокурса “Исцеление от последствий вакцинации”.
Сайт проекта: https://healingfromvaccines.com/masterclass
Перевод: Ксения Нагаева специально для проекта МедАльтернатива.инфо
Закадровый голос: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Если вам интересен данный видеокурс, вы можете поддержать перевод на русский язык его следующих частей. Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines/
Предыдущие части видеокурса “Исцеление от последствий вакцинации”:
• Описание и трейлер видеокурса: https://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines/
• Часть 1.1: https://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines-1-1/ и Часть 1.2: https://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines-1-2/
Ссылки на следующие материалы смотрите на сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/healing-from-vaccines-2/
• Мягкая детоксикация для детей от воздействия вакцин
• Детоксикация после прививки – как избавиться от тяжелых металлов и других токсических составляющих вакцин
• 10 способов детоксикации от вакцин
• Мягкая детоксикация для детей от воздействия вакцин
• 7 способов детоксикации с помощью пробиотиков
• 6 суперпродуктов, которые помогут удалить тяжелые металлы из организма
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