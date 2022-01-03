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CDL121 - Réapprendre à agir en groupe organisé (TENIR XVII) - Jean-Jacques Crevecoeur
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51 views • January 03, 2022
lundi 3 janvier 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL121:9
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette vidéo, je vous montre comment les mondialistes qui veulent s'emparer du pouvoir absolu ont saboté méthodiquement toute forme de contestation organisée dans la société, depuis la fin de la deuxième mondiale. Alors qu'ils ne cessaient de se rencontrer, de s'organiser, de se structurer grâce aux techniques de management positif, dans le même temps, ils ont mis en place toutes les conditions pour paralyser, disloquer et faire disparaître les groupes qui auraient pu faire échouer leurs plans…
À partir de ce diagnostic et de cette analyse, je vous indique les voies que nous devrons suivre pour avoir une chance de reconstruire une force collective capable de mettre un coup d'arrêt à l'instauration d'un régime totalitaire génocidaire. Comme disaient les Pink Floyd : « Together we stand. Divided, we fall… » Ensemble, nous tenons. Divisés, nous tombons…
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe CDL117 - Grève générale illimitée : https://solidarita.net/CDL117
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
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Dans cette vidéo, je vous montre comment les mondialistes qui veulent s'emparer du pouvoir absolu ont saboté méthodiquement toute forme de contestation organisée dans la société, depuis la fin de la deuxième mondiale. Alors qu'ils ne cessaient de se rencontrer, de s'organiser, de se structurer grâce aux techniques de management positif, dans le même temps, ils ont mis en place toutes les conditions pour paralyser, disloquer et faire disparaître les groupes qui auraient pu faire échouer leurs plans…
À partir de ce diagnostic et de cette analyse, je vous indique les voies que nous devrons suivre pour avoir une chance de reconstruire une force collective capable de mettre un coup d'arrêt à l'instauration d'un régime totalitaire génocidaire. Comme disaient les Pink Floyd : « Together we stand. Divided, we fall… » Ensemble, nous tenons. Divisés, nous tombons…
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