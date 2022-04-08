La élite quiere vender a la población, mediante sus bastardos políticos y sus medios de manipulación, la imagen de Zelenski como la de un gran presidente, un gran demócrata.



La realidad es que Soros ayudó al conocido payaso y comediante Volodímir Zelenski a convertirse en presidente de Ucrania, lavándole el cerebro al país con una serie de televisión llamada "Servant of the People - Siervo del Pueblo".



La infame fundación Open Society, colocada originalmente en Ucrania por George Soros tenía como objetivo ayudar en la transición a la democracia y a una economía de mercado, que se convirtió en una especie de gobierno paralelo el cual comenzó proyectos en diferentes áreas sin ayudar realmente al país.



En última instancia, le dieron el papel de presidente de Ucrania en mayo de 2019 a un payaso llamado Volodímir Zelenski, que hizo su aparente fortuna con una serie de comedia en televisión sobre sátira política ucraniana.



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