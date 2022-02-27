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Participación de Rafael Poch en "Al Rojo Vivo" sobre Rusia - Ucrania (Ferreras, 'La Sexta', enero 2022)
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10 views • February 27, 2022
Fuente: https://twitter.com/DavidRonu/status/1485951602146123781
Sobre tiempo, espacio, y promesas incumplidas sobre la expansión de la OTAN hacia el este: "Los militares comprenden perfectamente la situación, a diferencia de los periodistas o diplomáticos que viven en una galaxia propagandística."
Compraración con la crisis de los misiles: "Esto no es una cuestión de derechos. La ley de la gravedad no está aprobada en parlamento y aún así actúa."
"Lo que está claro es que va a pasar algo, porque Rusia no puede perder la cara. También para EEUU." (...)
https://rafaelpoch.com/
Sobre tiempo, espacio, y promesas incumplidas sobre la expansión de la OTAN hacia el este: "Los militares comprenden perfectamente la situación, a diferencia de los periodistas o diplomáticos que viven en una galaxia propagandística."
Compraración con la crisis de los misiles: "Esto no es una cuestión de derechos. La ley de la gravedad no está aprobada en parlamento y aún así actúa."
"Lo que está claro es que va a pasar algo, porque Rusia no puede perder la cara. También para EEUU." (...)
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