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ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΧΡΥΣΟΥ & ΤΑ ΤΟΥΝΕΛ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ....💥
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2081 views • February 17, 2021
ΑΝΑΚΑΛΥΦΤΗΚΑΝ 1500 ΜΙΛΙΑ, ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥΝΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ…… ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥΝΕΛ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ… ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΒΑΘΙΑ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ…….
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΕΙΝΑΙ 1432,90 ΜΙΛΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ 2306,03 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ……ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΥΘΟ……
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 150 ΜΙΛΙΑ, ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ, ΑΠΛΩΜΕΝΗ ΣΕ ΝΤΑΝΕΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΥΣ……ΠΟΛΛΕΣ ΝΤΑΝΕΣ, Η ΜΙΑ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ……
ΕΚΤΟΣ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ, ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΑΡΧΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΠΑΠΥΡΟΙ………..ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΚΛΑΠΗΣΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ ΜΑΣ, ΚΡΥΒΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ……..
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΕΙΝΑΙ 1432,90 ΜΙΛΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ 2306,03 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ……ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΥΘΟ……
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 150 ΜΙΛΙΑ, ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ, ΑΠΛΩΜΕΝΗ ΣΕ ΝΤΑΝΕΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΥΣ……ΠΟΛΛΕΣ ΝΤΑΝΕΣ, Η ΜΙΑ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ……
ΕΚΤΟΣ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ, ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΑΡΧΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΠΑΠΥΡΟΙ………..ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΚΛΑΠΗΣΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ ΜΑΣ, ΚΡΥΒΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ……..
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