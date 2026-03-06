BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
242.Walter Veith & Martin Smith - Piramide-inversie - Zijn adventisten schuldig aan diabetes
Gerritwessels
Gerritwessels
1 day ago

12 feb 2026

242.Walter Veith & Martin 

Smith - Piramide-inversie - Zijn adventisten schuldig aan diabetes

=========================

In aflevering 242 bespreken we de nieuwe Voedingsrichtlijnen voor Amerikanen 2025–2030, die zijn onthuld door de Amerikaanse minister van Volksgezondheid en Human Services, Robert F. Kennedy Jr., als onderdeel van de "Make America Healthy Again"-beweging. De nieuwe richtlijn is een omgekeerde "omgekeerde" voedselpiramide. In een online aflevering van Redacted bespreken ze de nieuwe piramide, maar ook hoe de vorige piramide tot stand is gekomen. Bovendien introduceerden ze veel speculatieve uitspraken en desinformatie die suggereerden dat Zevendedagsadventisten op de een of andere manier verantwoordelijk waren voor de diabetes- en obesitaspandemie in de VS door hun betrokkenheid bij de vorige piramide. Is dit waar?  

========================

Ondertitels Bewerkt Door   Gerrit Wessels JR  Zevende dag Adventist

----------------------------------------------


walter veithdoug batchelormartin smithclash of minds
