Josep Pàmies conversa con il Dottor José Luis Cabouli. Trapianti. Voce in spagnolo con sottotitoli in italiano.
Frammento del video della conversazione di Josep Pàmies con il Dottor José Luis Cabouli, del venerdì 20 giugno 2025, nella sede della Dolce Rivoluzione, a Balaguer. Le domande sui trapianti sono poste da Francesc Colet e risposte dai due relatori.
Durata: 8 minuti e 33 secondi. Lingua: Voce in castigliano (spagnolo) con sottotitoli in italiano.
Link del video della conversazione completa in castigliano (spagnolo) del Canale di la Dolce Rivoluzione a Balaguer:
https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/
Link del video della conversazione completa in castigliano (spagnolo) nel profilo di YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ
Traduzione in italiano: Loto Perrella.