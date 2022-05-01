Dr Franc Zalewski - Ukraina - O Co Chodzi W Tej Wojnie?

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50 views • May 01, 2022





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email: Jesteśmy z Ukraińcami napuszczani jedni na drugich przez stulecia. Po co? A po to abyśmy nienawidzili się nawzajem jak wściekłe psy bo w innym przypadku 100-milionowa Ukraina z Polską stanowiłaby siłę, której nie pokonałby ani Niemiec, ani Ruski, ani Amerykaniec. A dlaczego? Bo nasze kraje są do siebie bardzo podobne, są przepiękne, kipią bogactwem, na które kto inny zaostrzył parola i już położył na nich swoje łapska. Zrobiono więc z nas wszystkich bezmózgowych niewolników, którzy nie zdają sobie sprawy co tak naprawdę jest grane i o co tak zaciekle walczyli ich dziadowie. Wojenka wojenką ale interesy trzeba robić stale. Kto za tym stoi? Ja tutaj korzennymi nazwami rzucał nie będę. Domyślcie się sami.Źródło/Kanał YouTube (YouTube Channel Source) drFranc: https://bit.ly/2LA67L9 Źródło/Kanał (Facebook): https://fb.me/DrFrancZalewski Website: https://drfranc.com email: [email protected] Keywords putinrosjawojnadonbassukraina

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