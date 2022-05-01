© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Dr Franc Zalewski - Ukraina - O Co Chodzi W Tej Wojnie?
Follow
0
Share
Report
50 views • May 01, 2022
Jesteśmy z Ukraińcami napuszczani jedni na drugich przez stulecia. Po co? A po to abyśmy nienawidzili się nawzajem jak wściekłe psy bo w innym przypadku 100-milionowa Ukraina z Polską stanowiłaby siłę, której nie pokonałby ani Niemiec, ani Ruski, ani Amerykaniec. A dlaczego? Bo nasze kraje są do siebie bardzo podobne, są przepiękne, kipią bogactwem, na które kto inny zaostrzył parola i już położył na nich swoje łapska. Zrobiono więc z nas wszystkich bezmózgowych niewolników, którzy nie zdają sobie sprawy co tak naprawdę jest grane i o co tak zaciekle walczyli ich dziadowie. Wojenka wojenką ale interesy trzeba robić stale. Kto za tym stoi? Ja tutaj korzennymi nazwami rzucał nie będę. Domyślcie się sami.
Źródło/Kanał YouTube (YouTube Channel Source) drFranc: https://bit.ly/2LA67L9
Źródło/Kanał (Facebook): https://fb.me/DrFrancZalewski
Website: https://drfranc.com
email: [email protected]
Źródło/Kanał YouTube (YouTube Channel Source) drFranc: https://bit.ly/2LA67L9
Źródło/Kanał (Facebook): https://fb.me/DrFrancZalewski
Website: https://drfranc.com
email: [email protected]
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.