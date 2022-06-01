A Queda da Cabala Escura parte 8 - POR DETRÁS DE REIS E RAINHAS

O documentário em 10 partes 'O Fim do Mundo Como o Conhecemos ... A Queda da Cabala' é o resultado de um estudo intensivo de dois anos da autora e pesquisadora premiada Janet Ossebaard. No final de 2017, um fenómeno chamou a atenção, deixou mensagens enigmáticas nos quadros de avisos da Internet sobre política internacional, crime e corrupção e a promessa de um belo mundo novo: o Plano para Salvar o Mundo. Durante a sua pesquisa, Janet saltou de uma surpresa para outra... Inicialmente ela era anti-Trump, mas devido à sua própria pesquisa (que se estendia muito além da Main Stream Media, a MSM), ela descobriu um mundo oculto de conspirações no mais alto nível. Através de sua experiência em pesquisa, Janet teve acesso a muitas fontes e denunciantes. Pouco a pouco, ela percebeu a existência de um plano para dominar o mundo (e a sua população). Para sua surpresa, ela descobriu o plano de Trump para destruir esse plano maligno.



A verdade não pode mais ser contida... O mundo está prestes a mudar!