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Διμασκία: Άνθρωποι [;] βασανίζουν ανθρώπους - Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΜΩΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΦΑΣΙΣΜΟΥ
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20 views • March 20, 2021
Διμασκία: Άνθρωποι [;] βασανίζουν ανθρώπους - Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΜΩΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΦΑΣΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ RAPID TEST ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥΣ... ΝΟΜΟΣ 3418/2005, Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή» https://www.brighteon.com/86374015-7f46-4f6b-8ac3-548ca52359c8 .
ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ το οποίο αναγνωρίζει ως πρωταρχική του υποχρέωση να προστατεύει την αξία του ανθρώπου και ανθρώπινου προσώπου, που είναι συνυφασμένη με την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του, στο θεμελιώδες και μη αναθεωρήσιμο άρθρο 2, παράγραφός 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». ΚΑΙ ΣΤΟ Άρθρο 5, παράγραφος 3: «H πρoσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη»... https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf .
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ; ΤΙ ΡΩΤΑΩ; ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ;
…
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ RAPID TEST ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥΣ... ΝΟΜΟΣ 3418/2005, Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή» https://www.brighteon.com/86374015-7f46-4f6b-8ac3-548ca52359c8 .
ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ το οποίο αναγνωρίζει ως πρωταρχική του υποχρέωση να προστατεύει την αξία του ανθρώπου και ανθρώπινου προσώπου, που είναι συνυφασμένη με την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του, στο θεμελιώδες και μη αναθεωρήσιμο άρθρο 2, παράγραφός 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». ΚΑΙ ΣΤΟ Άρθρο 5, παράγραφος 3: «H πρoσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη»... https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf .
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