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ΓΙΑΤΙ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ;
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ΓΙΑΤΙ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; https://ugetube.com/watch/nxBM6aOTOGpZMNs , https://rumble.com/vhl4vf-29539563.html .
ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ.
ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ.
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ‟ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ (P.G. 63, 231-232)” ΟΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙ Ο ‟Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)”.
ΓΙΑΤΙ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ;
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΠΙΓΕΙΟ ΨΕΥΔΟΣΩΤΗΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΑΝΟΜΑ ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr/greece.htm . ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ… ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .
ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΥΓΙΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ" https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , http://www.freevolition.gr/666.htm .
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ, ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΓΗ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΘΕΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΓΩ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ.
ΓΙΑΤΙ ΟΥΚ ΕΠ’ ΑΡΤΩ ΜΟΝΟ ΖΗΣΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ… ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΛΑ ΠΟΣΟΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΩΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ; «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (ΜΑΡΚ. 8, 35) ».
ΑΓΑΠΑΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΘΡΩΠΟ ΜΑΣ ΑΝ ΤΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΩΣ ΠΙΘΑΝΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΥ Ή ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΛΟΙΜΟΥ; Στον ΛΟΙΜΟ της Αλεξάνδρειας (250 μ.Χ.) Οι Χριστιανοί περιποιούνταν τους ασθενείς και πέθαιναν μαζί τους ενώ οι ειδωλολάτρες απέφευγαν τους αγαπημένους τους για να αποφύγουν, μάταια, τον θάνατο ΓΙΑΤΙ «Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ (Ιωάν. 15, 13)» https://www.brighteon.com/bbdb4210-5d24-4295-a290-b9fb31beed67 .
ΑΣ ΜΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/c/c-669547 .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition . https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ.
ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ.
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ‟ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ (P.G. 63, 231-232)” ΟΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙ Ο ‟Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)”.
ΓΙΑΤΙ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ;
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΠΙΓΕΙΟ ΨΕΥΔΟΣΩΤΗΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΑΝΟΜΑ ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr/greece.htm . ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ… ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .
ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΥΓΙΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ" https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , http://www.freevolition.gr/666.htm .
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ, ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΓΗ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΘΕΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΓΩ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ.
ΓΙΑΤΙ ΟΥΚ ΕΠ’ ΑΡΤΩ ΜΟΝΟ ΖΗΣΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ… ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΛΑ ΠΟΣΟΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΩΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ; «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (ΜΑΡΚ. 8, 35) ».
ΑΓΑΠΑΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΘΡΩΠΟ ΜΑΣ ΑΝ ΤΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΩΣ ΠΙΘΑΝΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΟΣ ΥΠΑΡΚΤΟΥ Ή ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΛΟΙΜΟΥ; Στον ΛΟΙΜΟ της Αλεξάνδρειας (250 μ.Χ.) Οι Χριστιανοί περιποιούνταν τους ασθενείς και πέθαιναν μαζί τους ενώ οι ειδωλολάτρες απέφευγαν τους αγαπημένους τους για να αποφύγουν, μάταια, τον θάνατο ΓΙΑΤΙ «Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ (Ιωάν. 15, 13)» https://www.brighteon.com/bbdb4210-5d24-4295-a290-b9fb31beed67 .
ΑΣ ΜΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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