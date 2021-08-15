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Classification des vaccins covid-19 comme substances vénéneuses.
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10 views • August 15, 2021
Live du 13/08/21 de Carlo Alberto Brusa sur Réaction19 WebTv 2021
à la minute 5:45 :
Classification des vaccins covid-19 comme substances vénéneuses.
C’est écrit dans le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043510080/
Article 55-1
« Les vaccins susceptibles d'être utilisés sont ceux dont la liste figure en annexe 6. Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique. »
L’article L5132-6 du code de la santé publique dit :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025021371/
« Les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 comprennent : »
« La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé. »
Donc soyez bien conscient que les vaccins ARN messager et adénovirus sont classés parmi les substances vénéneuses et parmi les substances les plus dangereuses !
à la minute 5:45 :
Classification des vaccins covid-19 comme substances vénéneuses.
C’est écrit dans le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043510080/
Article 55-1
« Les vaccins susceptibles d'être utilisés sont ceux dont la liste figure en annexe 6. Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique. »
L’article L5132-6 du code de la santé publique dit :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025021371/
« Les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 comprennent : »
« La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé. »
Donc soyez bien conscient que les vaccins ARN messager et adénovirus sont classés parmi les substances vénéneuses et parmi les substances les plus dangereuses !
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