Live du 13/08/21 de Carlo Alberto Brusa sur Réaction19 WebTv 2021à la minute 5:45 :Classification des vaccins covid-19 comme substances vénéneuses.C’est écrit dans le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020Article 55-1« Les vaccins susceptibles d'être utilisés sont ceux dont la liste figure en annexe 6. Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique. »L’article L5132-6 du code de la santé publique dit :« Les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 comprennent : »« La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé. »Donc soyez bien conscient que les vaccins ARN messager et adénovirus sont classés parmi les substances vénéneuses et parmi les substances les plus dangereuses !