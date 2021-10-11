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Simon Parkes* von Anfang Oktober
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30 views • October 11, 2021
DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
• Das nicht-existente Virus
• QFS
• McDonald’s
• Medien
• R.Kelly
• Ghislaine Maxwell
• Ist die Welt bereit für die Wahrheit?
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*Simon Parkes war britischer Politiker in der Labour-Partei, trat aber zurück, um sich voll und ganz seiner Aufklärungsarbeit zu widmen. Seine Mutter war in den 1960er und 1970er-Jahren für den britischen Geheimdienst MI5 tätig und befasste sich mit Berichten über abgestürzte UFOs, die von amerikanischen Spezialeinheiten geborgen worden waren. Sein Großvater war britischer Diplomat und arbeitete für den britischen Auslandsgeheimdienst MI6. Während dieser Zeit wurde SP mit den Orden Order of the British Empire und Commander of the British Empire ausgezeichnet. Zeit seines Lebens stand Parkes mit Außerirdischen in Kontakt.
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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*Simon Parkes war britischer Politiker in der Labour-Partei, trat aber zurück, um sich voll und ganz seiner Aufklärungsarbeit zu widmen. Seine Mutter war in den 1960er und 1970er-Jahren für den britischen Geheimdienst MI5 tätig und befasste sich mit Berichten über abgestürzte UFOs, die von amerikanischen Spezialeinheiten geborgen worden waren. Sein Großvater war britischer Diplomat und arbeitete für den britischen Auslandsgeheimdienst MI6. Während dieser Zeit wurde SP mit den Orden Order of the British Empire und Commander of the British Empire ausgezeichnet. Zeit seines Lebens stand Parkes mit Außerirdischen in Kontakt.
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