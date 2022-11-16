Ομιλία κ. Δήμου Σερκελίδη με θεμα: "Η Θεσσαλονίκη πριν και μετά το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου"

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Ζωντανή ομιλία κ. Δήμου Σερκελίδη με θέμα: "Η Θεσσαλονίκη πριν και μετά το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου"
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, στις 7:00 μ.μ ο συντάκτης του "Ημερολογίου της Ελληνικής Επανάστασης" και γραμματέας του συλλόγου "Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής", κ. Σερκελίδης Δήμος θα μιλήσει με θέμα: "Η Θεσσαλονίκη πριν και μετά το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου"
Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr