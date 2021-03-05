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Zombie Apocalyptic
Sal Caruso
Sal Caruso
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92 views • March 05, 2021
ZOMBIE APOCALYPTIC

WALKING DOWN LIFES ROAD - JUST ABOUT MIDNIGHT
DESOLATION'S THE CODE - CROSSROADS OF MANKIND

BABYLONIAN GOATS ON MY LEFT - BABYLONIAN DOGS ON MY RIGHT
& WHO'S IN THE MIDDLE BUT THE WHORE ON THE BACK OF THE BULL

YOU CAN SAY WHAT YOU WANNA' SAY - YOU CAN DO WHAT YOU'RE GONNA' DO
BUT AMONG THE DESTRUCTION - THERE'S A LEVEL OF DECEPTION
NEVER PEACE IN A DYING WORLD !

BODIES BOUGHT & SOLD - BLOOD IS DRINK LIKE WINE
TEMPLE KNIGHTS N' BONES - PSYCHOPATHIC MINDS

SODOMITE PROSTITUTES ALL AROUND - DEMONS OF GOMORRAH BACK IN TOWN
& WHO'S IN THE MIDDLE BUT THE WHORE ON THE BACK OF THE BULL

YOU CAN KILL IF YOU WANNA' KILL - YOU CAN LIVE IF YOU'RE GONNA' LIVE
YOU MUST FEAR ONLY ONE - GET YOUR GOLD & YOUR GUNS
WHERE'S THE SALT & THE LIGHT OF THIS WORLD ?

BABYLONIAN DOGS ON MY RIGHT - & WHO'S IN THE MIDDLE BUT THE WHORE ON THE BACK OF THE BULL

WHERE IS THE LOVE - YOU GOT TO {got to , got to} GIVE IT IF YOU WANT TO GET IT
WHERE IS THE LOVE - YOU GOT TO {got to , got to} GIVE IT IF YOU WANT TO GET IT

REMNANTS OF A SOUL - HEARTS ARE HARD TO FIND
TECHNOCRATIC FOOLS - MERGING MAN & MACHINE

WHERE IS THE LOVE - YOU GOT TO {got to , got to} GIVE IT IF YOU WANT TO GET IT
WHERE IS THE LOVE - YOU GOT TO {got to , got to} GIVE IT IF YOU WANT TO GET IT

The Book of Revelation - chapters 17 & 18


Written by Sal Caruso - 2013 - {c.} 2013 , SAL CARUSO / TIMELESS ANTHEM MUSIC , BMI

Movie clips from : 'GENUINE' [1920] ... Public Domain .
http://salcaruso-jadedsoul.bandcamp.c...
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