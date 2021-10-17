Kvällens galenskap 211017

1. Terroristen hade tidigare publicerat en video med våldsbejakande jihadistiskt budskap om att ”tiden för uppgörelse är inne”. Men trots detta har norsk polis fokuserat på att kommunicera ut att mannen är ”psykiskt sjuk”. Ett motiv som Sveriges Television slår upp på lördagseftermiddagen2. Vi var många som satte valfri dryck i vrångstrupen då det gick upp för oss att skattefinansierad public service nu öppet väljer att censurera bort den sanning man anser olämplig för svenska tittare att ta del av.3. Den 11 oktober sände SVT ”Fråga Doktorn” ett inslag med Matti Sällberg som har intressen i vaccinindustrin och som inte är läkare, där han fick uttala sig om riskerna med vaccin. Lars Bern ifrågasätter starkt att en person utan relevant kunskap och erfarenhet inom det medicinska området och med intressen inom vaccinindustrin, tillåts framträda som sakkunnig i SVT:s program.4. Cirka 10 000 demonstranter tågade genom Rom lördagen den 9 oktober mot att landet inför Europas hårdaste krav på vaccinpass. Från den 15 oktober krävs vaccinpass för att få arbeta. Kravet gäller både privata och offentliga arbetsplatser.5. Nu avslöjar Expressen allvarliga fel i ännu en internationell skolstudie. Mer än en tredjedel av alla utrikesfödda elever har exkluderats från PIRLS-studien vilket kan ha gett Sverige ett bättre resultat. Utbildningsminister Anna Ekström (S) vägrar svara på Expressens frågor om det nya avslöjandet.6. Problemet för MP är inte att de fått igenom för lite i samarbete med Socialdemokratin, utan att de fått igenom för mycket. Miljöpartiets stora inflytande hotar att rasera landets grundläggande infrastruktur vilket kan bli en katastrof för svenska folket.7. Hur tänker klimatalarmisterna? Här får du svaret! Med anledning av skrämselpropaganda i SVT. Två månader gammal men ändå aktuell.8. Kanalen Strävan efter sanningen. Hur Världen Blev Idiotförklarad. Detta är uppföljaren till den förra videon "Hur Världen Blev Grundlurad" och här håller vi inte tillbaka.