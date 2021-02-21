Oppergek Groenendijk: "We worden gevaccivermoord!"

Oppergek Groenendijk is bezorgd, want al heel veel mensen hebben zich laten vaccineren.

En dat is niet goed niet! Want die mensen gaan allemaal dood! Alle 500.000 mensen worden ziek en gaan dood!

Hij kan ook maar niet begrijpen dat ook artsen zich hebben laten vaccineren. Het einde is nabij mensen, we gaan eraan!

Hey Groenendijk, doneer jij je spuitje toch aan iemand anders? Neem jij hem gewoon niet, lijkt me een goed plan!