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THE PCR TEST PLANDEMIC. FIRST TIME DROSTEN USED THE PCR TEST IN HEALTHY. Η ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ PCR ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ο DROSTEN ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ.
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133 views • February 19, 2022
THE PCR TEST PLANDEMIC. FIRST TIME DROSTEN USED THE PCR TEST IN HEALTHY. Η ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ PCR ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ο DROSTEN ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ https://ugetube.com/watch/MWta55kUkYz72gw , https://rumble.com/vvcmot-the-pcr-test-plandemic.-first-time-drosten-used-the-pcr-test-in-healthy.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://rumble.com/vv5v6d-this-plandemic-was-built-on-pcr-testing....html , https://rumble.com/vu8xjw-dr.-reiner-fuellmich-pcr-test-plandemic.html , https://rumble.com/vs71zf-kary-mullis-creator-of-pcr-test-test-does-not-tell-if-you-are-sick.html , ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ https://cormandrostenreview.com/report .
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html , https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD .
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΟΦΕΙΛΩ ΑΝ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΠΡΑΞΩ ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ.
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ. ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΑΝΤΑ ΥΙΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ, ΟΜΟΛΟΓΩ ΟΠΩΣ ΘΑΡΡΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. ΑΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ ΤΙΣ ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΘΕΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. ΓΙΑΤΙ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΘΕΕΣ ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΜΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ.
ΤΟ "ΒΟΛΕΜΑ" ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΡΓΑ Ή ΓΡΗΓΟΡΑ... ΠΟΣΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΥΦΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΣΤΟΥΡΟΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΟΥΠΕΡ ΣΚΛΑΒΟΙ;... http://www.freevolition.gr ...
ANTICHRIST DICTATORSHIP COVIDLAND-FAKE CASES, COVIDVACCINES OF DEATH-GENOCIDE, DOCUMENTARY. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟY-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, NTOKOYMENTO https://rumble.com/vo2so3-dictatorship-covidland-fake-cases-covidvaccines-of-death-genocide.html , https://www.brighteon.com/1fbe68d9-18db-45b1-addf-a89cd15f4aa9 , https://ugetube.com/watch/nnTDFWlQDK9AEcD .
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΟΦΕΙΛΩ ΑΝ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΠΡΑΞΩ ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ.
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ. ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΑΝΤΑ ΥΙΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ, ΟΜΟΛΟΓΩ ΟΠΩΣ ΘΑΡΡΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. ΑΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ ΤΙΣ ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΘΕΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ-ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. ΓΙΑΤΙ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΘΕΕΣ ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΜΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ.
ΤΟ "ΒΟΛΕΜΑ" ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΡΓΑ Ή ΓΡΗΓΟΡΑ... ΠΟΣΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΥΦΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΣΤΟΥΡΟΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΟΥΠΕΡ ΣΚΛΑΒΟΙ;... http://www.freevolition.gr ...
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