Le bon vieux temps de l'esclavage est de retour - POUR ÉVEILLÉS - Conversation du lundi #47

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3 views • July 22, 2020



Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur :



Pour accéder à l'autre conversation réservée aux endormis, cliquez sur ce lien :



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Au cas où ma chaîne devait être fermée, vous pourrez rester en contact avec moi et télécharger toutes mes vidéos de cette chaîne en vous rendant sur un dossier extérieur à YouTube.

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ATTENTION : CETTE CONVERSATION S'ADRESSE EXCLUSIVEMENT À CEUX ET CELLES QUI ONT COMPRIS QUE CETTE CRISE EST UNE FAUSSE PANDÉMIE CRÉÉE DE TOUTES PIÈCES POUR METTRE L'HUMANITÉ EN ESCLAVAGE…

Si vous pensez que les lanceurs d'alerte sont des psychopathes manipulateurs motivés uniquement par votre argent, NE REGARDEZ PAS CETTE VIDÉO et visionnez plutôt l'autre conversation du lundi !



Avec le port du masque obligatoire dans un contexte où plus aucun mort n'est à déplorer, nous venons de passer un point de non-retour dans l'installation d'états totalitaires à l'échelle de la planète. Étant donné la confusion qui règne dans l'esprit des populations endormies, je vous donne quelques conseils à vous qui avez compris les véritables enjeux de cette crise.



Mon message, en résumé : « LAISSEZ TOMBER, POUR L'INSTANT… Ne cherchez plus à convaincre qui que ce soit… Et surtout, prenez soin de vous ! »



Quelques références citées dans cette vidéo :



Sur le port du masque obligatoire à San Antonio :



Le rapport Rockefeller :



Un article analysant le rapport Rockfeller de 2010 :





Sur le Great Reset du Forum Economique Mondial :



Pétition retirée :



Bill Gates investit dans change.org :



Plateforme change.org :



Justin Trudeau et GAVI :



La générosité de Justin Trudeau : 912 millions de dollars :



Cossette Communication contrat de 15 millions pendant trois ans :



Publicité du gouvernement :







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*** QUI SUIS-JE ***



Ce partage de connaissances au travers de ma chaîne Youtube est le fruit de plus de 35 années de cheminement.



Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.



Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.



A travers ce partage, je veux :



— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;

— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;

— répondre à vos questions en vous proposant un regard neuf sur votre existence.



Pour en bénéficier au mieux, rejoignez dès maintenant les individus qui, comme vous, souhaitent résolument reprendre leur vie en main.

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Pour vous permettre d’aller encore plus loin, je crée également depuis des années des formations en ligne de très haute qualité. Import YT 20 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=YO6xDL4sjLI Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA Pour accéder à l'autre conversation réservée aux endormis, cliquez sur ce lien : https://youtube.com/watch?v=dXzwOruNkiY Pour REJOINDRE MA CHAÎNE privée, gratuite et libre (surtout), cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee Au cas où ma chaîne devait être fermée, vous pourrez rester en contact avec moi et télécharger toutes mes vidéos de cette chaîne en vous rendant sur un dossier extérieur à YouTube.Veuillez COPIER dès maintenant ce lien : https://www.dropbox.com/sh/v7b1j04hbms1u9l/AABYk_ZN6eftfMnC1aHhK0L8a?dl=0 Vous pourrez télécharger des fichiers VIDÉOS, des fichiers AUDIOS et des fichiers PDF, dans les sous-dossiers correspondants. Je vous autorise à diffuser largement le contenu de mes productions sur vos propres chaînes YouTube et sur vos pages FaceBook.ATTENTION : CETTE CONVERSATION S'ADRESSE EXCLUSIVEMENT À CEUX ET CELLES QUI ONT COMPRIS QUE CETTE CRISE EST UNE FAUSSE PANDÉMIE CRÉÉE DE TOUTES PIÈCES POUR METTRE L'HUMANITÉ EN ESCLAVAGE…Si vous pensez que les lanceurs d'alerte sont des psychopathes manipulateurs motivés uniquement par votre argent, NE REGARDEZ PAS CETTE VIDÉO et visionnez plutôt l'autre conversation du lundi !Avec le port du masque obligatoire dans un contexte où plus aucun mort n'est à déplorer, nous venons de passer un point de non-retour dans l'installation d'états totalitaires à l'échelle de la planète. Étant donné la confusion qui règne dans l'esprit des populations endormies, je vous donne quelques conseils à vous qui avez compris les véritables enjeux de cette crise.Mon message, en résumé : « LAISSEZ TOMBER, POUR L'INSTANT… Ne cherchez plus à convaincre qui que ce soit… Et surtout, prenez soin de vous ! »Quelques références citées dans cette vidéo :Sur le port du masque obligatoire à San Antonio : https://news4sanantonio.com/news/local/tdem-you-should-consider-wearing-a-mask-even-when-youre-in-your-own-home Le rapport Rockefeller : https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%2520Foundation.pdf Un article analysant le rapport Rockfeller de 2010 : http://www.margueriterothe.com/2020/04/lock-step-l-un-des-quatre-synopsis-elabores-pour-le-rapport-intitule-scenarios-for-the-future-of-technology-and-international-develo Sur le Great Reset du Forum Economique Mondial : https://www.weforum.org/great-reset/ Pétition retirée : https://www.journaldemontreal.com/2020/07/15/la-petition-contre-le-port-du-masque-retiree Bill Gates investit dans change.org : https://techcrunch.com/2017/05/26/reid-hoffman-bill-gates-sam-altman-invest-30-million-in-change-org/ Plateforme change.org : https://www.change.org/ Justin Trudeau et GAVI : https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-03/des-doses-a-l-automne-trudeau-a-un-sommet-mondial-sur-la-vaccination La générosité de Justin Trudeau : 912 millions de dollars : https://youtube.com/watch?v=GWKghSVBNKc Cossette Communication contrat de 15 millions pendant trois ans : https://www.ledevoir.com/politique/quebec/578787/cossette-obtient-le-contrat-pour-la-campagne-sur-la-deconfinement Publicité du gouvernement : https://www.ledevoir.com/politique/quebec/577846/legault-prepare-une-offensive-publicitaire-pour-garder-la-confiance-du-public Pour aller plus loin, voici une sélection de mes douze meilleures vidéos : http://bit.ly/bestofJJC Abonnez-vous à la chaîne (et cliquez sur la cloche) pour recevoir les prochaines vidéos : http://bit.ly/AbonnementJJC *** QUI SUIS-JE ***Ce partage de connaissances au travers de ma chaîne Youtube est le fruit de plus de 35 années de cheminement.Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.A travers ce partage, je veux :— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;— répondre à vos questions en vous proposant un regard neuf sur votre existence.Pour en bénéficier au mieux, rejoignez dès maintenant les individus qui, comme vous, souhaitent résolument reprendre leur vie en main.REJOIGNEZ cette communauté en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee Pour vous permettre d’aller encore plus loin, je crée également depuis des années des formations en ligne de très haute qualité. Keywords resistancepatiencecovid19plandemiedesobeissance civileeveillesnon violence

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