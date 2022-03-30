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Origines de la construction de l’Union européenne, « mémo » présenté par François Asselineau
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15 views • March 30, 2022
Si les rapaces qui colonisent le monde ne sont pas parvenus à annexer la France en 1945 : Histoire secrète : « A.M.G.O.T », ou quand les Américains ont tenté d’annexer la France :
https://archive.ph/K2yfD
et ici :
http://museedelaresistanceenligne.org/media811-Billet-de-banque-AMGOT-recto-verso
leur persévérance portera ses fruits avec la déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman ; texte considéré comme fondateur de la création de l’Union européenne.
Avec cette courte vidéo, François Asselineau synthétise l’Histoire relative à la création de cette entité. Un petit mémo extrêmement instructif car, au bout du compte, on se rend compte que « l’Union européenne » est une construction anglo-saxone, américaine, et même, de mon point de vue, qui porte la marque de l’entité sioniste à l’arrière-plan. Et comme si ce n’était pas suffisant, l’on découvre, selon l’article du journaliste Rémi Kauffer, que cette « Union européenne » a été financée par la CIA :
https://www.mediafire.com/file/kime0nhton9lq8n/La+CIA+finance+la+construction+européenne+_+Rémi+Kauffer.pdf/file
On peut rester dans le conditionnel, si on veut, mais le fait qu’Historia ait fait retirer l’article de Rémi Kauffer du site de François Asselineau, est une preuve de véracité en soi :
https://www.upr.fr/actualite/europe/la-cia-finance-la-construction-europeenne?format=pdf
« François Asselineau dépoussière le mythe des "pères fondateurs européens". Des révélations surprenantes et dérangeantes sur les origines de la construction européenne. »
Source :
https://www.youtube.com/watch?v=I0YxHLKB-WQ
================================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://archive.ph/K2yfD
et ici :
http://museedelaresistanceenligne.org/media811-Billet-de-banque-AMGOT-recto-verso
leur persévérance portera ses fruits avec la déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman ; texte considéré comme fondateur de la création de l’Union européenne.
Avec cette courte vidéo, François Asselineau synthétise l’Histoire relative à la création de cette entité. Un petit mémo extrêmement instructif car, au bout du compte, on se rend compte que « l’Union européenne » est une construction anglo-saxone, américaine, et même, de mon point de vue, qui porte la marque de l’entité sioniste à l’arrière-plan. Et comme si ce n’était pas suffisant, l’on découvre, selon l’article du journaliste Rémi Kauffer, que cette « Union européenne » a été financée par la CIA :
https://www.mediafire.com/file/kime0nhton9lq8n/La+CIA+finance+la+construction+européenne+_+Rémi+Kauffer.pdf/file
On peut rester dans le conditionnel, si on veut, mais le fait qu’Historia ait fait retirer l’article de Rémi Kauffer du site de François Asselineau, est une preuve de véracité en soi :
https://www.upr.fr/actualite/europe/la-cia-finance-la-construction-europeenne?format=pdf
« François Asselineau dépoussière le mythe des "pères fondateurs européens". Des révélations surprenantes et dérangeantes sur les origines de la construction européenne. »
Source :
https://www.youtube.com/watch?v=I0YxHLKB-WQ
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