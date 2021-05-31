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Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ - Judgment at Nuremberg (Holocaust). Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ (NAZI) στην οποία δικάστηκαν οι πρωταίτιοι του Ολοκαυτώματος για τα Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας
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32 views • May 31, 2021
Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ - Judgment at Nuremberg (Holocaust). Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ (NAZI) στην οποία δικάστηκαν οι πρωταίτιοι του Ολοκαυτώματος για τα Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας των Εθνικοσοσιαλιστών του Χίτλερ, CRIMES AGAINST HUMANITY https://ugetube.com/watch/8lNWvQaEMEklwFP , https://rumble.com/vhuwfn--judgment-at-nuremberg-holocaust.-nazi.html . ΤΟ 2018 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟ "ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΝΑΖΙΣΜΟ" στο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ "YouTube" ΠΟΥ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ.
ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ "YouTube"!!! ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΣΤΙΣ 7/8/2018 (ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΛΟΓΟΚΡΙΘΕΙ) ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ Ή ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ youtube.com/watch?v=5qjDsktwZGQ&bpctr=1533763815 ΠΟΥ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ; ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ; ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΝΑΖΙ; ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥΣ;
"Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ, Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΟΙ ΝΑΖΙ vimeo.com/283879444 " ΠΟΥ ΣΤΙΣ 7/8/2018 ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΟ "YouTube" ΜΕ ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΛΟΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΣΑΦΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ (ΝΟΜΙΚΗ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ youtube.com/watch?v=5qjDsktwZGQ&bpctr=1533763815 ΠΟΥ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ.
ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΝΟΣΤΑΛΓΟΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟΙ ΒΡΙΚΟΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ...
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΙΤΛΕΡΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΟΣ ΔΕΝ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ. ΜΟΝΟ Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.... ΑΣ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
ΟΣΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΑΣ ΔΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥΣ Σ Η Μ Ε Ρ Α ΠΩΣ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΑΡΑΚΑΤΩ...
ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ "ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ" ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ Σ Η Μ Ε Ρ Α ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥΣ https://www.brighteon.com/944f079e-0eba-40ea-88af-f9d90d9fb914 : "1) Δέχομαι την τρίτη μεγάλη ιδεολογία της Ιστορίας, την πιο ριζωμένη στο ιστορικό παρελθόν του Λαού μου. Το ίδιο ενάντια στον κομμουνισμό-διεθνισμό όσο και στον φιλελευθερισμό-οικουμενισμό". ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ "ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ" ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΧΙΤΛΕΡΙΚΗ (ΤΡΙΤΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ) ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ "ΣΦΑΓΕΑ" ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΣΦΑΓΕΑ "ΣΤΑΛΙΝ" ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡ "ΣΦΑΓΕΙΣ" ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΨΕΥΤΕΣ ΛΑΙΚΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ "ΧΙΤΛΕΡΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ" ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ.
ΟΙ ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΨΕΥΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΔΕΞΙΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ freevolition.gr/greece.htm .
ΓΙΓΑΝΤΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΑΚΑΘΕΚΤΟΙ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΒΑΒΥΛΩΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΚΡΑΤΟ ΑΘΕΟ ΥΛΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ "ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΩΦΕΛΙΜΙΣΤΙΚΕΣ" ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ, ΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ (Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ στην οποία δικάστηκαν οι πρωταίτιοι του Ολοκαυτώματος για τα Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας των Εθνικοσοσιαλιστών του Χίτλερ. Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΖΙ vimeo.com/283879444 ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ, ΣΤΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο)
ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ "YouTube"!!! ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΣΤΙΣ 7/8/2018 (ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΛΟΓΟΚΡΙΘΕΙ) ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ Ή ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ youtube.com/watch?v=5qjDsktwZGQ&bpctr=1533763815 ΠΟΥ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ; ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ; ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΝΑΖΙ; ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥΣ;
"Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ, Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΟΙ ΝΑΖΙ vimeo.com/283879444 " ΠΟΥ ΣΤΙΣ 7/8/2018 ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΟ "YouTube" ΜΕ ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΛΟΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΣΑΦΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ (ΝΟΜΙΚΗ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΡΙΝΕ ΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ youtube.com/watch?v=5qjDsktwZGQ&bpctr=1533763815 ΠΟΥ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ.
ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΝΟΣΤΑΛΓΟΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟΙ ΒΡΙΚΟΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ...
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΙΤΛΕΡΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΟΣ ΔΕΝ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ. ΜΟΝΟ Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.... ΑΣ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
ΟΣΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΑΣ ΔΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥΣ Σ Η Μ Ε Ρ Α ΠΩΣ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΑΡΑΚΑΤΩ...
ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ "ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ" ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ Σ Η Μ Ε Ρ Α ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥΣ https://www.brighteon.com/944f079e-0eba-40ea-88af-f9d90d9fb914 : "1) Δέχομαι την τρίτη μεγάλη ιδεολογία της Ιστορίας, την πιο ριζωμένη στο ιστορικό παρελθόν του Λαού μου. Το ίδιο ενάντια στον κομμουνισμό-διεθνισμό όσο και στον φιλελευθερισμό-οικουμενισμό". ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ "ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ" ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΧΙΤΛΕΡΙΚΗ (ΤΡΙΤΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ) ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ "ΣΦΑΓΕΑ" ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΣΦΑΓΕΑ "ΣΤΑΛΙΝ" ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡ "ΣΦΑΓΕΙΣ" ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΨΕΥΤΕΣ ΛΑΙΚΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ "ΧΙΤΛΕΡΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ" ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ.
ΟΙ ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΨΕΥΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΔΕΞΙΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ freevolition.gr/greece.htm .
ΓΙΓΑΝΤΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΑΚΑΘΕΚΤΟΙ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΒΑΒΥΛΩΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΚΡΑΤΟ ΑΘΕΟ ΥΛΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ "ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΩΦΕΛΙΜΙΣΤΙΚΕΣ" ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ, ΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ (Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ στην οποία δικάστηκαν οι πρωταίτιοι του Ολοκαυτώματος για τα Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας των Εθνικοσοσιαλιστών του Χίτλερ. Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΖΙ vimeo.com/283879444 ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ, ΣΤΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
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