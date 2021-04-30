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G-CJJS (PHIL SHORT ELECTRICAL LTD) 5G AIR STALKING MADE 3 UNSAFE FLY REPORTS ONE DAY PERP AT 20M ALT RESEDENCIAL AREA'S.
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190 views • April 30, 2021
PERP WAS AT 20M ALT DOING 140MPH PROHIBITED AIRSPACE MEDIUM HIGH RISE BUILDINGS TO THE SOUTH AND NORTH CLOSE BY.
1/5/21 G-CEKD (STEPHEN BEST) 5G AIR SURVEILLANCE/HARASSMENT UNSAFE FLY REPORT CAA 7647, PERP AT 20M ALT. G-POLA UNSAFE FLY REPORT PROHIBITED AIRSPACE 7648, IPOC COMPLAINT MISCONDUCT NORTHUMBRIA POLICE REF 958572. PDG HELICOPTER BLACK YELLOW UNSAFE FLY MY HOME 7649, NO BLIP on flightradar24. G-SAHI,(AERIAL VOCATIONS LTD) G-XILM (DAVID CROZIER) UNSAFE FLY REPORTS 7653, 7654. NPAS G-POLA? RATTLING MY WNDOWS 21:52HRS UNSAFE FLY REPORT 7657. AND AGAIN 21:54 UNSAFE FLY REPORT 7658.
G-DAAZ (GORDON SHEDDEN) NEARLY CRASHED INTO MY HOME UNSAFE FLY REPORT 7655. NPAS G-POLA? RATTLING MY WNDOWS 21:52HRS UNSAFE FLY REPORT 7657. AND AGAIN 21:54 UNSAFE FLY REPORT 7658. IPOC COMPLANT MISCONDUCT NORTHUMBRIA POLICE REF: 376700
THERES ME THINKING PHIL WORKS TOP SECRET IN DEATH DUMPER/CANCER TANKER AIRCRAFT. MUST PAY GOOD LOLLY. THE MEN AND WOMEN WHO MAKE A LOT OF MONEY FAST THEN DIE.
RABBI AMNON YITZCHAK (5G DEATH SURVEILLANCE CITIES NO PRIVATE OWNERSHIP, COMMUNISM)
https://worldtruthvideos.org/watch/rabbi-amnon-yitzchak-5g-death-surveillance-cities-no-private-ownership-communism_RO4nfr1p8VGbUZK.html
1/5/21 G-CEKD (STEPHEN BEST) 5G AIR SURVEILLANCE/HARASSMENT UNSAFE FLY REPORT CAA 7647, PERP AT 20M ALT. G-POLA UNSAFE FLY REPORT PROHIBITED AIRSPACE 7648, IPOC COMPLAINT MISCONDUCT NORTHUMBRIA POLICE REF 958572. PDG HELICOPTER BLACK YELLOW UNSAFE FLY MY HOME 7649, NO BLIP on flightradar24. G-SAHI,(AERIAL VOCATIONS LTD) G-XILM (DAVID CROZIER) UNSAFE FLY REPORTS 7653, 7654. NPAS G-POLA? RATTLING MY WNDOWS 21:52HRS UNSAFE FLY REPORT 7657. AND AGAIN 21:54 UNSAFE FLY REPORT 7658.
G-DAAZ (GORDON SHEDDEN) NEARLY CRASHED INTO MY HOME UNSAFE FLY REPORT 7655. NPAS G-POLA? RATTLING MY WNDOWS 21:52HRS UNSAFE FLY REPORT 7657. AND AGAIN 21:54 UNSAFE FLY REPORT 7658. IPOC COMPLANT MISCONDUCT NORTHUMBRIA POLICE REF: 376700
THERES ME THINKING PHIL WORKS TOP SECRET IN DEATH DUMPER/CANCER TANKER AIRCRAFT. MUST PAY GOOD LOLLY. THE MEN AND WOMEN WHO MAKE A LOT OF MONEY FAST THEN DIE.
RABBI AMNON YITZCHAK (5G DEATH SURVEILLANCE CITIES NO PRIVATE OWNERSHIP, COMMUNISM)
https://worldtruthvideos.org/watch/rabbi-amnon-yitzchak-5g-death-surveillance-cities-no-private-ownership-communism_RO4nfr1p8VGbUZK.html
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