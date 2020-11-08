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TRUMP WILL RETAIN WHITE HOUSE - AND THE RICO DEMOCRATS ARE BEING RUN OFF TO JAIL > ENJOY THE ASS KICKING [ Ram Challenges Buck for Interstellar Domination ]
US CONTINENTAL MILITIA RF
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BRAIN DEAD BIDEN AND PREDATOR WILL BE SENT PACKING AND NOTHING THE TRAITOR CIA MEDIA PAY FOR WILL CHANGE THIS OUTCOME

BIDEN WILL NEVER BE PRESIDENT
JAMAICAN - INDIAN NATIONAL ( NEITHER PARENT U.S. CITIZEN WHEN HARRIS WAS BORN ) ANCHOR BABY WILL BE PRESIDENT
AS MUCH AS AUSTRALIANS RELISH THE CHANCE TO ABANDON THEIR COUNTRY TO HAVE A GO AT TRYING TO BE UNITED STATES PRESIDENT - YOU MUST HAVE ONE PARENT A U.S. CITIZEN TO BE ELIGIBLE.
HARRIS IS INELIGIBLE AND WILL ALWAYS BE INELIGIBLE
THE SENATE CERTIFIES THE ELECTION AND THERE ARE MANY FRAUD CASES GOING TO MULTIPLE STATE AND FEDERAL COURTS
AND THERE WILL BE MANY CRIMINALS GOING TO JAIL. WE'LL POINT THEM OUT FOR YOU AUSSIES.
KEEP FABRICATING STORYBOOKS FOR YOUR CHILDREN THERE.
BIDEN BEING PRESIDENT WILL ALWAYS BE A FAIRY TALE
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trumpbidenpredatoraustraliapenceass kickingwillie brownaussies
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