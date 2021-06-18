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Мой сон 29 июля 2018 г. про лицо девушки-робота и похожий образ на карнавале Viareggio 2020 г.
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323 views • June 18, 2021
Делюсь своим сном, который мне приснился 29 июля 2018 г. В нём я ехала в автобусе и увидела странную девушку. Она мне сказала : "Смотри!" и показала своё лицо. Кожа лица состояла как бы из деталей, которые откидывались, и за ними (под ними) была видна микросхема. Мне было очень неприятно смотреть на такое слияние человека с технологией и попросила её больше не показывать мне это. Когда я проснулась, то записала этот сон и комментарий к увиденному BIOHACKING (почему-то у меня во сне это слово возникло, когда я увидела, что происходило с лицом этой девушки). Насколько же я была удивлена, когда в 2020-м году я заметила похожий образ на карнавале Viareggio, запись которого была опубликованна на ютубе в феврале 2020 г. Сходство сути образа было поразительным и лично для меня вляется толкьо подтверждением того, что Господь Своих детей предупреждает об опасности в том числе и через сны (тех, кто пребывает в чтении Его Слова и в личном общении с Ним). Только теперь в 2021 г в связи с развитием ситуации массовой вакцинации, начинаю лучше понимать, что слово BIOHACKING из моего сна 2018 г. означало ВЗЛОМ ТЕЛА...
Комментирую видеонарезку с карнавала Viareggio. В образе головы эльфа со змеиной шеей угадывается идея трансгуманизма: превращение человека в новый вид (гибридизация), причём через изменение ДНК, а также образ змея из 3-й главы Бытия. В костюмах зомби, которые бесновались рядом с этим лицом, есть элементы, напоминающие углеродные нанотрубки и графеновую сетку.
Упоминаю сон нашего младшего сына Данила (2021 г.) про розовую букву Y, о котором подробнее говорю в этом видео https://www.brighteon.com/dashboard/videos/ab907fa8-4aa1-4971-a66f-c67e1b071b3d
В конце видео делюсь интересным фактом: мой муж недавно просканировал район, где мы живём, и обнаружил около 50 безымянных устройств (которые высвечиваются как Unknown) - по всей видимости, так отображаются вакцинированные люди (среди наших соседей-канадцев), в которых теперь наночастицы являются передатчиками.
Это видео является небольшим дополнением к моему видео 2020 г., в котором я уже рассматривала технологии, связанные с вакциной от ковида и пророчеством о начертании зверя из Откровения (кто не видел, вот ссылка https://www.brighteon.com/watch/ece9fcff-1b97-4486-8ad0-91bca96d42fb?index=2
Из этого плейлиста очень рекомендую посмотреть видео Golden Cup Pharmakeia Mark of the Beast by Mystery Babylon и мой перевод на русский в описании под ним).
Делюсь этой информацией с целью предупредить об опасности этой инъекции (и всех последующих – будь то в форме привычных шприцов или пластыря из микроигл), так как мы живём во время апокалипсиса и то, что происходит сейчас на Земле, - всё по пророчеству Библии и только Бог может защитить от того, что грядёт.
43 А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною.
44 И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно,
Даниил 2 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/27/2/
17 Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы.
1-е послание Коринфянам 3 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/53/3/#17
Cсылки на материалы, использованные в этом видео:
Лицо эльфа-андроида с шеей змеи и танцующие зомби-гибриды на карнавале Viareggio 2020 г.
https://www.youtube.com/watch?v=cXE_lJ60uf0
https://www.youtube.com/watch?v=nEPSKMu9dZ8&;t=2155s
https://www.youtube.com/watch?v=skV7C55sxeY
Головы-компьютеры показаны на карнавале Viareggio 2019 на 0:40 этого видео https://www.youtube.com/watch?v=uCn7wsghvnc
Взаимодействие между ГРАФЕНОМ у привитых людей и 5G
https://www.henrymakow.com/2021/06/covid-vaccine-delivers-nanoparticles.html
Взаимодействие молекул ГРАФЕНА с нейронами мозга в удаленном режиме: https://www.noldus.com/applications/magnetogenetics
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnsys.2018.00012/full
Отслеживание вакцинированных через блютус
https://www.youtube.com/watch?v=nWOWaIuy8TM&;t=600s
На новогоднем шоу Seattle Space Needle 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=3Ow0ET-ob3E&;t=196s показали, как на фоне ДНК замочек, покрутившись, останавливается: это означает то, что вакцинированный человек прочно встроен в систему (locked in), и назад пути уже нет.
Полезные ссылки:
Библия онлайн https://biblehub.com/str/greek/5480.htm
Подстрочный перевод стиха о начертании зверя https://biblehub.com/interlinear/revelation/13.htm
"Human 2.0"
https://www.brighteon.com/49eb7c14-ef1b-4b92-acd1-0e177c4884fc
Вакцинация с подкожной меткой квантовыми точками)
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
Биосенсоры из наногидрогеля
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/military-funded-biosensor-could-be-future-pandemic-detection/163497/
Комментирую видеонарезку с карнавала Viareggio. В образе головы эльфа со змеиной шеей угадывается идея трансгуманизма: превращение человека в новый вид (гибридизация), причём через изменение ДНК, а также образ змея из 3-й главы Бытия. В костюмах зомби, которые бесновались рядом с этим лицом, есть элементы, напоминающие углеродные нанотрубки и графеновую сетку.
Упоминаю сон нашего младшего сына Данила (2021 г.) про розовую букву Y, о котором подробнее говорю в этом видео https://www.brighteon.com/dashboard/videos/ab907fa8-4aa1-4971-a66f-c67e1b071b3d
В конце видео делюсь интересным фактом: мой муж недавно просканировал район, где мы живём, и обнаружил около 50 безымянных устройств (которые высвечиваются как Unknown) - по всей видимости, так отображаются вакцинированные люди (среди наших соседей-канадцев), в которых теперь наночастицы являются передатчиками.
Это видео является небольшим дополнением к моему видео 2020 г., в котором я уже рассматривала технологии, связанные с вакциной от ковида и пророчеством о начертании зверя из Откровения (кто не видел, вот ссылка https://www.brighteon.com/watch/ece9fcff-1b97-4486-8ad0-91bca96d42fb?index=2
Из этого плейлиста очень рекомендую посмотреть видео Golden Cup Pharmakeia Mark of the Beast by Mystery Babylon и мой перевод на русский в описании под ним).
Делюсь этой информацией с целью предупредить об опасности этой инъекции (и всех последующих – будь то в форме привычных шприцов или пластыря из микроигл), так как мы живём во время апокалипсиса и то, что происходит сейчас на Земле, - всё по пророчеству Библии и только Бог может защитить от того, что грядёт.
43 А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною.
44 И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно,
Даниил 2 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/27/2/
17 Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы.
1-е послание Коринфянам 3 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/53/3/#17
Cсылки на материалы, использованные в этом видео:
Лицо эльфа-андроида с шеей змеи и танцующие зомби-гибриды на карнавале Viareggio 2020 г.
https://www.youtube.com/watch?v=cXE_lJ60uf0
https://www.youtube.com/watch?v=nEPSKMu9dZ8&;t=2155s
https://www.youtube.com/watch?v=skV7C55sxeY
Головы-компьютеры показаны на карнавале Viareggio 2019 на 0:40 этого видео https://www.youtube.com/watch?v=uCn7wsghvnc
Взаимодействие между ГРАФЕНОМ у привитых людей и 5G
https://www.henrymakow.com/2021/06/covid-vaccine-delivers-nanoparticles.html
Взаимодействие молекул ГРАФЕНА с нейронами мозга в удаленном режиме: https://www.noldus.com/applications/magnetogenetics
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnsys.2018.00012/full
Отслеживание вакцинированных через блютус
https://www.youtube.com/watch?v=nWOWaIuy8TM&;t=600s
На новогоднем шоу Seattle Space Needle 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=3Ow0ET-ob3E&;t=196s показали, как на фоне ДНК замочек, покрутившись, останавливается: это означает то, что вакцинированный человек прочно встроен в систему (locked in), и назад пути уже нет.
Полезные ссылки:
Библия онлайн https://biblehub.com/str/greek/5480.htm
Подстрочный перевод стиха о начертании зверя https://biblehub.com/interlinear/revelation/13.htm
"Human 2.0"
https://www.brighteon.com/49eb7c14-ef1b-4b92-acd1-0e177c4884fc
Вакцинация с подкожной меткой квантовыми точками)
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
Биосенсоры из наногидрогеля
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/military-funded-biosensor-could-be-future-pandemic-detection/163497/
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