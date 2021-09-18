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Clown Planet News (18 September, 2021): FDA says No Booster, Diocese No Jab No Mass
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70 views • September 19, 2021
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https://www.cnbc.com/2021/09/17/europe-vaccine-update-italy-forces-green-pass-france-suspends-workers.html
https://www.irishtimes.com/news/health/covid-54-of-hospital-patients-with-virus-are-fully-vaccinated-1.4670229
https://www.zerohedge.com/covid-19/la-county-mandate-segregation-unvaccinated-or-negative-test-outdoor-events-bars-and-clubs
https://summit.news/2021/09/13/hot-mic-catches-israeli-health-minister-admitting-vaccine-passports-are-about-coercion/
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https://www.catholicnewsagency.com/news/249011/following-texas-abortion-law-ny-governor-vows-to-maintain-in-her-state
https://www.churchmilitant.com/news/article/scientist-urges-pope-to-rethink-vax-crusade
https://www.americamagazine.org/politics-society/2021/09/16/bishop-stowe-kentucky-covid-vaccine-241433
https://www.foxnews.com/us/san-francisco-mayor-london-breed-mask-mandate-breaks-nightclub
https://www.nytimes.com/2021/09/16/world/italy-extends-its-health-pass-requirement-to-cover-most-workers-public-and-private.html?smid=tw-nytimes&;smtyp=cur
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https://twitter.com/Emmalouisajones/status/1438427370021609475
https://twitter.com/SarahKSilverman/status/1437236890885754880
https://twitter.com/therecount/status/1438944456607141892
https://rumble.com/vmnzh1-fda-hearing-doctors-testify-govt-does-not-have-data-that-covid-shots-harm-m.html
https://off-guardian.org/2021/09/18/watch-covid19-11-carol-brouillet/
https://twitter.com/21WIRE/status/1438401596673732608
https://www.reuters.com/business/environment/un-says-world-likely-miss-climate-targets-despite-covid-pause-emissions-2021-09-16/?taid=6143066850c9ed00013095b2&;utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://twitter.com/Gatekeeper_1111/status/1438287852979240964
https://www.hhs.gov/about/news/2021/07/27/biden-harris-admin-provides-121-million-in-arp-funding-to-local-communities-for-covid-19-vaccines.html
https://twitter.com/21WIRE/status/1438403928652226567
https://twitter.com/HighWireTalk/status/1438951336914079750
https://twitter.com/FullMeasureNews/status/1438910679310819336
https://www.bbc.com/news/world-europe-58573892
https://anchor.fm/sharylattkisson/episodes/After-Hours-Over-counting-Covid-19-Deaths-e17d8br/a-a6hnap8
https://voxcantor.blogspot.com/2021/09/remember-name-valery-vienneau-he-is.html
https://rumble.com/vmi56p-mainstream-media-caught-spreading-fake-ivermectin-overdose-story.html
https://www.brighteon.com/a19e871e-9348-42ec-bd87-eaae8799aba6
https://myfox8.com/news/coronavirus/134-students-disenrolled-from-virginia-tech-after-not-following-covid-19-vaccination-requirements/
https://www.foxnews.com/us/students-sue-catholic-university-for-denying-religious-exemptions-for-vaccine
https://www.cnbc.com/2021/09/17/europe-vaccine-update-italy-forces-green-pass-france-suspends-workers.html
https://www.irishtimes.com/news/health/covid-54-of-hospital-patients-with-virus-are-fully-vaccinated-1.4670229
https://www.zerohedge.com/covid-19/la-county-mandate-segregation-unvaccinated-or-negative-test-outdoor-events-bars-and-clubs
https://summit.news/2021/09/13/hot-mic-catches-israeli-health-minister-admitting-vaccine-passports-are-about-coercion/
https://rumble.com/vmlx7d-episode-233-the-vaers-scandal.html
https://www.catholicnewsagency.com/news/249011/following-texas-abortion-law-ny-governor-vows-to-maintain-in-her-state
https://www.churchmilitant.com/news/article/scientist-urges-pope-to-rethink-vax-crusade
https://www.americamagazine.org/politics-society/2021/09/16/bishop-stowe-kentucky-covid-vaccine-241433
https://www.foxnews.com/us/san-francisco-mayor-london-breed-mask-mandate-breaks-nightclub
https://www.nytimes.com/2021/09/16/world/italy-extends-its-health-pass-requirement-to-cover-most-workers-public-and-private.html?smid=tw-nytimes&;smtyp=cur
https://www.youtube.com/watch?v=cz50EUcCaj4
https://www.wcnc.com/article/news/health/coronavirus/covid-19-vaccine-resources/churches-convince-unvaccinated-to-get-covid-19-shots-clinic/275-5da2407c-dcbd-425e-a4c2-e48daad98146
https://dissidentvoice.org/2021/08/mrna-vaccines-eugenics-and-the-push-for-transhumanism/
https://www.zerohedge.com/political/north-carolina-judges-strike-down-voter-id-law-claiming-its-racist
https://twitter.com/cgtnamerica/status/1439360034249584642
https://twitter.com/alanvibe/status/1439295716078276609
https://twitter.com/SikhForTruth/status/1439297509306912771
https://rumble.com/vmn8az-new-yorkers-unite-against-vaccine-mandates.html
https://twitter.com/BabaBoonBro/status/1439335619558141953
https://twitter.com/dnforca/status/1439053846957813763
https://twitter.com/davidestcourt/status/1439070855418368000
https://www.youtube.com/watch?v=_blbVs8eBUk
https://twitter.com/SethDillon/status/1439339280711749632
https://twitter.com/NeverSleever/status/1439076549567864834
https://twitter.com/mercola/status/1438925519727247366
https://twitter.com/therecount/status/1438948387865366536
https://twitter.com/NeverSleever/status/1438902123584950274
https://twitter.com/Ash_McMillan/status/1439056579714686983
https://twitter.com/CoronavirusPlu3/status/1438658919929286658
https://twitter.com/DanDicksPFT/status/1438683548332953603
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