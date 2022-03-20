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O Ζελένσκυ ήξερε.... "Το τίμημα για να μπούμε στο ΝΑΤΟ είναι ένας μεγάλος πόλεμος με τη Ρωσία"
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70 views • March 20, 2022
O Ζελένσκυ ήξερε ότι θα εισβάλει η Ρωσία, αλλά πήρε εντολή και προκάλεσε τον πόλεμο!
Το 2019 ο Oleksiy Arestovych, σύμβουλος του Γραφείου του Ουκρανού προέδρου Volodymyr Zelenskiy, προέβλεψε με εκπληκτική ακρίβεια, πώς θα εξελίσσονταν τα γεγονότα στην Ουκρανία το 2022.
Σε μια συνέντευξη στο ουκρανικό ειδησεογραφικό κανάλι “Apostrophe.ua”, ο Αρέστοβιτς πίστευε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ ήταν η μόνη ελπίδα της Ουκρανίας να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της.
Ωστόσο, η επιλογή δεν ήταν απλή και η Ουκρανία βρέθηκε κολλημένη ανάμεσα σε βράχους, ενώ δήλωσε επίσης ότι οποιαδήποτε συζήτηση για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα «προκαλούσε την Ρωσία να ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά της Ουκρανίας». Το τίμημα της Ουκρανίας για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, είπε, θα ήταν μεγάλης κλίμακας πόλεμος με την Ρωσία.
Ο Αρέστοβιτς πίστευε ότι η Ρωσία θα είχε στόχο να υποβαθμίσει τις ουκρανικές υποδομές και να μετατρέψει τη χώρα σε «κατεστραμμένο έδαφος» προκειμένου να καταστήσει το έδαφος της Ουκρανίας «χωρίς ενδιαφέρον» για το ΝΑΤΟ, όπερ και εγένετο.
https://filoinikodimou.blogspot.com/2022/03/blog-post_74.html#more
Το 2019 ο Oleksiy Arestovych, σύμβουλος του Γραφείου του Ουκρανού προέδρου Volodymyr Zelenskiy, προέβλεψε με εκπληκτική ακρίβεια, πώς θα εξελίσσονταν τα γεγονότα στην Ουκρανία το 2022.
Σε μια συνέντευξη στο ουκρανικό ειδησεογραφικό κανάλι “Apostrophe.ua”, ο Αρέστοβιτς πίστευε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ ήταν η μόνη ελπίδα της Ουκρανίας να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της.
Ωστόσο, η επιλογή δεν ήταν απλή και η Ουκρανία βρέθηκε κολλημένη ανάμεσα σε βράχους, ενώ δήλωσε επίσης ότι οποιαδήποτε συζήτηση για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα «προκαλούσε την Ρωσία να ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά της Ουκρανίας». Το τίμημα της Ουκρανίας για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, είπε, θα ήταν μεγάλης κλίμακας πόλεμος με την Ρωσία.
Ο Αρέστοβιτς πίστευε ότι η Ρωσία θα είχε στόχο να υποβαθμίσει τις ουκρανικές υποδομές και να μετατρέψει τη χώρα σε «κατεστραμμένο έδαφος» προκειμένου να καταστήσει το έδαφος της Ουκρανίας «χωρίς ενδιαφέρον» για το ΝΑΤΟ, όπερ και εγένετο.
https://filoinikodimou.blogspot.com/2022/03/blog-post_74.html#more
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