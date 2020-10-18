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Ar Muammar Gaddafi buvo teisus? (Virusai, Vanduo ir Auksas)
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9584 views • October 18, 2020
Pakalbėkime apie istorinę asmenybę, Muammar Gaddafi bei jo dar 2009 metais JT pasakytą istorinę kalbą.
Kas toks buvo Muammar Gaddafi?
Ar jis buvo teisus, jei į šią kalbą žiūrėti iš šiandieninės perspektyvos?
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Kas toks buvo Muammar Gaddafi?
Ar jis buvo teisus, jei į šią kalbą žiūrėti iš šiandieninės perspektyvos?
Apsilankykite mūsų tinnklalapyje https://karzygys.lt
Jei manote kad mūsų darbas yra naudingas ir prasmingas, galite mus paremti.
Viešoji įstaiga „Liber continens“
Im. k. 302417839
Kelmijos sodų 65-oji g. 22, Vilnius
Atsiskaitomoji sąskaita
Paysera: EVP6510009990152
IBAN: LT223500010009990152
Aukojant mokėjimo paskirtyje nurodykite „auka“.
PayPal platformoje
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&;hosted_button_id=LZ7NHQ6LUFS8L
Autorių Patreon
https://www.patreon.com/NeCentroEkspertas
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