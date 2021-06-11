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IFQ52 - Émission du 10 juin 2021 - SPÉCIALE ANNIVERSAIRE !
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10 views • June 11, 2021
Publication de cette vidéo : jeudi 10 juin 2021
https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions52:5
Il y a exactement un an, notre équipe lançait ce nouveau concept d'émission pour questionner l'actualité, mais aussi pour remettre en question les fake news qui nous sont déversées par les médias mainstream et les gouvernements depuis un an. Aussi, pour répondre aux questions des spectateurs…
Après une année de combat dans cette guerre de l'information (et de la désinformation), nous vous proposons une rétrospective et un bilan de notre contribution.
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Solidarita : https://solidarita.net
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
👉SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : www.revivance.be
Liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en onze langues :— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Chloé :
• Pedro Castillo est le nouveau Président du Pérou depuis mercredi 9 juin 2021 :
https://www.lematin.ch/story/pedro-castillo-se-dit-vainqueur-a-la-presidentielle-237003182442
et
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pedro_Castillo_(homme_politique)
• Genève expose une statue en l'honneur des lanceurs d'alerte Julian Assange, Edouard Snowden et Chelsea Manning :
https://www.letemps.ch/suisse/geneve-se-mobilise-reclamer-liberation-julian-assange
• Loi genevoise du 29.01.21 pour protéger les lanceurs d'alerte :
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11935721-geneve-legifere-pour-proteger-les-lanceurs-dalerte.html
• Thierry Casanovas fera ses adieux sur une dernière vidéo qui sera publiée samedi sur sa chaîne :
https://m.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
• AGENDA :
Samedi 12 juin : Pully (Suisse) 16h Rassemblement au port.
Dimanche 13 juin : dans toute la Suisse jusqu'à 12h attention, VOTATION FÉDÉRALE, y compris pour les abstentionnistes.
⛔ NON À LA LOI COVID19
⛔ NON À LA LOI ANTITERRORISTE
⛔ NON A LA LOI CO2
🌿 OUI À UNE ALIMENTATION SAINE ET UNE EAU POTABLE
🌿 OUI À UNE SUISSE LIBRE DE (=SANS) PESTICIDES DE SYNTHÈSE
Jeudi 17 juin : Genève 14h (devant le DIP - 6, rue de l'Hôtel de Ville), audition de Chloé par une Juge-enquêtrice.
https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions52:5
Il y a exactement un an, notre équipe lançait ce nouveau concept d'émission pour questionner l'actualité, mais aussi pour remettre en question les fake news qui nous sont déversées par les médias mainstream et les gouvernements depuis un an. Aussi, pour répondre aux questions des spectateurs…
Après une année de combat dans cette guerre de l'information (et de la désinformation), nous vous proposons une rétrospective et un bilan de notre contribution.
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Solidarita : https://solidarita.net
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
👉SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : www.revivance.be
Liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en onze langues :— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Chloé :
• Pedro Castillo est le nouveau Président du Pérou depuis mercredi 9 juin 2021 :
https://www.lematin.ch/story/pedro-castillo-se-dit-vainqueur-a-la-presidentielle-237003182442
et
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pedro_Castillo_(homme_politique)
• Genève expose une statue en l'honneur des lanceurs d'alerte Julian Assange, Edouard Snowden et Chelsea Manning :
https://www.letemps.ch/suisse/geneve-se-mobilise-reclamer-liberation-julian-assange
• Loi genevoise du 29.01.21 pour protéger les lanceurs d'alerte :
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11935721-geneve-legifere-pour-proteger-les-lanceurs-dalerte.html
• Thierry Casanovas fera ses adieux sur une dernière vidéo qui sera publiée samedi sur sa chaîne :
https://m.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
• AGENDA :
Samedi 12 juin : Pully (Suisse) 16h Rassemblement au port.
Dimanche 13 juin : dans toute la Suisse jusqu'à 12h attention, VOTATION FÉDÉRALE, y compris pour les abstentionnistes.
⛔ NON À LA LOI COVID19
⛔ NON À LA LOI ANTITERRORISTE
⛔ NON A LA LOI CO2
🌿 OUI À UNE ALIMENTATION SAINE ET UNE EAU POTABLE
🌿 OUI À UNE SUISSE LIBRE DE (=SANS) PESTICIDES DE SYNTHÈSE
Jeudi 17 juin : Genève 14h (devant le DIP - 6, rue de l'Hôtel de Ville), audition de Chloé par une Juge-enquêtrice.
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