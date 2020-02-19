Cambiamenti Climatici: La Bufala Senza Data Di Scadenza

Il Riscaldamento Globale è una bufala colossale, oggi ritornata in auge grazie al fenomeno Greta Thunberg. I Cambiamenti Climatici sono reali, nella misura in cui accettiamo il fatto che il clima è naturalmente mutevole. Nel video presento dati e testimonianze che dimostrano chiaramente, che il responsabile dei cambiamenti climatici non è l’uomo!!!

A quanto ammonta la percentuale di CO2 (anidride carbonica) prodotta dagli essere umani, che viene indicata come principale responsabile dei cambiamenti climatici?

I vulcani producono più CO2 ogni anno di tutte le fabbriche, auto, aerei e di tutte le altri fonti umane di CO2 messe insieme.

Sempre maggiore è la quantità emessa da tutti gli animali e batteri che producono circa 150 miliardi di tonnellate di CO2 ogni anno, mentre l’uomo emette solo 6,5 miliardi di tonnellate. Una fonte ancora più grande di CO2 è data dai vegetali morenti. Le foglie morte ad esempio. Ma di gran lunga la più grande fonte di CO2 sono gli oceani.



Buona visione