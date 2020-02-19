© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Cambiamenti Climatici: La Bufala Senza Data Di Scadenza
Follow
0
Share
Report
7 views • February 19, 2020
Il Riscaldamento Globale è una bufala colossale, oggi ritornata in auge grazie al fenomeno Greta Thunberg. I Cambiamenti Climatici sono reali, nella misura in cui accettiamo il fatto che il clima è naturalmente mutevole. Nel video presento dati e testimonianze che dimostrano chiaramente, che il responsabile dei cambiamenti climatici non è l’uomo!!!
A quanto ammonta la percentuale di CO2 (anidride carbonica) prodotta dagli essere umani, che viene indicata come principale responsabile dei cambiamenti climatici?
I vulcani producono più CO2 ogni anno di tutte le fabbriche, auto, aerei e di tutte le altri fonti umane di CO2 messe insieme.
Sempre maggiore è la quantità emessa da tutti gli animali e batteri che producono circa 150 miliardi di tonnellate di CO2 ogni anno, mentre l’uomo emette solo 6,5 miliardi di tonnellate. Una fonte ancora più grande di CO2 è data dai vegetali morenti. Le foglie morte ad esempio. Ma di gran lunga la più grande fonte di CO2 sono gli oceani.
Buona visione
A quanto ammonta la percentuale di CO2 (anidride carbonica) prodotta dagli essere umani, che viene indicata come principale responsabile dei cambiamenti climatici?
I vulcani producono più CO2 ogni anno di tutte le fabbriche, auto, aerei e di tutte le altri fonti umane di CO2 messe insieme.
Sempre maggiore è la quantità emessa da tutti gli animali e batteri che producono circa 150 miliardi di tonnellate di CO2 ogni anno, mentre l’uomo emette solo 6,5 miliardi di tonnellate. Una fonte ancora più grande di CO2 è data dai vegetali morenti. Le foglie morte ad esempio. Ma di gran lunga la più grande fonte di CO2 sono gli oceani.
Buona visione
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.