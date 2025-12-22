BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Segredos Antigos dos Anunnaki Revelados: Visitantes das Plêiades
Oculto Revelado - A Verdade
Oculto Revelado - A Verdade
24 followers
0
4 views • 3 days ago

Série provocativa apresentada por Billy Carson que explora as origens misteriosas dos Anunnaki, sua influência sobre as civilizações antigas e a teoria de que eles projetaram a genética humana e a evolução tecnológica.

Segredos Antigos dos Anunnaki Revelados: Visitantes das Plêiades 

Uma antiga raça alienígena conhecida como Anunnaki, que se acredita ter origem no aglomerado estelar das Plêiades, modificando geneticamente as primeiras civilizações humanas na Terra e em outros planetas, influenciando seu desenvolvimento de maneiras controversas.

despertarconscienciaespiritualidade
