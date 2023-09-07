V4Vendetta 2.10 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ

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Γιὰ οἰκονομικὴ βοήθεια στοὺς πλημμυροπαθεῖς μπορεῖτε νὰ καταθέσετε τὸ ποσὸν τῆς ἀρεσκείας σας ἀπ' εὐθείας στὸν λογαριασμὸ τοῦ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ στὴν Τράπεζα Πειραιῶς (IBAN: GR24 0171 4300 0064 3014 7791 271) ἢ μέσῳ τῆς ἱστοσελίδος τῶν ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
https://ethnikoiphylakes.org/product-... μὲ τὴν αἰτιολογία «ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ».
Γιὰ τὶς ὁμάδες δασοπροστασίας δηλῶστε συμμετοχὴ στὸ [email protected]