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USA 1976. Secuelas y muerte por vacunación masiva alentada desde el gobierno a raíz de una falsa pandemia
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39 views • March 08, 2021
En los cuatro meses que transcurrieron desde octubre de 1976 a enero de 1977 más de 40 millones de ciudadanos fueron vacunados contra la gripe porcina, como respuesta a un programa nacional de inmunización lanzado en base a la predicción equivocada de una inminente epidemia. Durante el mismo periodo fueron diagnosticados más de 500 casos del síndrome de Guillain-Barré (daños neurológicos) en sujetos vacunados. Se produjeron muertes. La anticipada pandemia nunca llegó a producirse y el programa fue suspendido. Posteriormente el director del CDC de Atlanta confesó que nunca habían confirmado ningún caso del supuesto nuevo virus.
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