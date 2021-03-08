USA 1976. Secuelas y muerte por vacunación masiva alentada desde el gobierno a raíz de una falsa pandemia

En los cuatro meses que transcurrieron desde octubre de 1976 a enero de 1977 más de 40 millones de ciudadanos fueron vacunados contra la gripe porcina, como respuesta a un programa nacional de inmunización lanzado en base a la predicción equivocada de una inminente epidemia. Durante el mismo periodo fueron diagnosticados más de 500 casos del síndrome de Guillain-Barré (daños neurológicos) en sujetos vacunados. Se produjeron muertes. La anticipada pandemia nunca llegó a producirse y el programa fue suspendido. Posteriormente el director del CDC de Atlanta confesó que nunca habían confirmado ningún caso del supuesto nuevo virus.