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Solidarita est né ! Retrouvez-vous les uns les autres ! - CDL76 - Jean-Jacques Crevecoeur
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30 views • February 08, 2021
https://solidarita.net/
Communication JJC :
INFO IMPORTANTE : Solidarita sera en ligne ce lundi 8 février à 23h45 (heure Europe) - 17h45 (heure Québec). Pour y accéder, un lien sera disponible ici dès la naissance du bébé…
• INSCRIVEZ-VOUS sur FullLife Channel en cliquant sur https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Le réseau social dont je vous parle depuis plusieurs mois est en train de naître ce lundi 8 février. L'accouchement est encore en cours. Prenez déjà connaissance du PDF mis à votre disposition pour décrire toutes les fonctionnalités qui seront mises à disposition des utilisateurs dans les prochains mois…
Quelques références pratiques :
— pour visionner l'interview de Louis Fouché à propos de la Désobéissance Civile Non-Violente : https://odysee.com/@jeremiemercier:0/ql15-louis-fouch-nous-parle-de-la-d-sob:e
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publication de cette vidéo : lundi 08 février 2021
Communication JJC :
INFO IMPORTANTE : Solidarita sera en ligne ce lundi 8 février à 23h45 (heure Europe) - 17h45 (heure Québec). Pour y accéder, un lien sera disponible ici dès la naissance du bébé…
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Le réseau social dont je vous parle depuis plusieurs mois est en train de naître ce lundi 8 février. L'accouchement est encore en cours. Prenez déjà connaissance du PDF mis à votre disposition pour décrire toutes les fonctionnalités qui seront mises à disposition des utilisateurs dans les prochains mois…
Quelques références pratiques :
— pour visionner l'interview de Louis Fouché à propos de la Désobéissance Civile Non-Violente : https://odysee.com/@jeremiemercier:0/ql15-louis-fouch-nous-parle-de-la-d-sob:e
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
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