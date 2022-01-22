Книга «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 28. Виктория ПреобРАженская

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Список вопросов и Ответов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Вопрос о поговорке «от любви до ненависти один шаг».

01:22 — Земля — это Эпицентр Армагеддона?

02:45 — Вопрос о мёртвой и живой воде.

04:48 — Есть ли смысл что-то объяснять современным догматикам-«книжникам»?

05:52 — Об Инкарнациях Женского Начала в прошлом.

08:27 — Возможно ли полное уничтожение Земли?

10:04 — О Руси и Силах Света.

11:06 — О сердце.

13:28 — О словах «...ты не холоден, ни горяч...»

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 28. https://youtu.be/FhXOZgSkQPs

Читает Автор.

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2021 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-28

Книга «Чудо Познания» https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/

Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).