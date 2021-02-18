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URGENT MAKE VIRAL- BEST & MOST POWERFUL SOLUTIONS TO END THE COVID LOCKDOWN/VACCINE/5G CORRUPTION NIGHTMARE OVERNIGHT!! STRIKE NOW TO STOP THE ABUSE!!!
Soulutionaries Media Network
Soulutionaries Media Network
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807 views • February 18, 2021
SHARE FAR AND WIDE TO END THE COVID SCAMDEMIC OVERNIGHT- SHARE THIS WITH EVERYONE YOU KNOW BEFORE THEY TRY TO STOP IT!!
SEE IMPORTANT WEBSITE LINKS BELOW TO THE SOLUTIONS REFERRED TO IN THIS VIDEO
1) START A MASSIVE UNITED GLOBAL STRIKE/WALK OUT OF ALL COMPANIES,
INSTITUTIONS DEMANDING THAT YOU TAKE LETHAL TESTS & COVID VACCINES
NOW
SEE HERE: https://www.brighteon.com/203a9bfa-8f37-4252-a436-da7ebf4be7ec
250 MILLION STRIKE IN INDIA https://www.youtube.com/watch?v=0GNl0WfPDEg
https://www.youtube.com/watch?v=PpUOS7TTrvc
2) WATCH INVESTIGATIVE JOURNALIST Ramola D's POWERHOUSE SOLUTIONS PANEL WITH AMAZING INTERNATIONALLY ACCLAIMED POWERFUL WOMEN
https://everydayconcerned.net/2021/02/14/news-panel-17-womens-power-in-humanity-rising-you-have-to-stand-up-to-stop-the-tyranny-and-crime-use-the-power-of-the-spoken-and-written-word/

3) GET AND SERVE YOUR OWN NOTICE OF LIABITY ORDERS CREATED BY LEADING 5G EXPERT Lena Pu
https://lenasfabulousfrequencies.com

4) BECOME A FULLY TRAINED 'LAWFUL OBSERVER' (PEACE KEEPING OFFICER)
TRAINED BY FORMER MILITARY AND POLICE OFFICERS TO HELP ARREST CRIMINAL
PERPETRATORS
https://www.lawfulobservers.org/recruitment/

5) JOIN THE EXISTING 68 OR SET UP YOUR OWN COMMUNITY ASSEMBLIES IN YOUR AREA AND BECOME SELF GOVERNING WITH YOUR OWN SELECTED COMMUNITY MEMBERS TO GET RID OF USELESS FAILING CORRUPT COUNCILERS
https://communityassemblies.org/about-us/
6) SUPPORT OUR INDICTMENT TRIBUNAL TO ENFORCE JUDGEMENTS TO STOP COVID/LOCKDOWNS/5G CRIMES AGAINST HUMANITY
www.peaceinspace.org
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/
7) GET A POWERFUL NATURAL ROOT 'CLEAN SLATE' THAT FLUSHES YOUR BODY OUT OF HARMFUL METALS AND TOXINS AND VACCINES
https://www.therootbrands.com

8) GET YOUR OWN VACCINE AND MASK EXEMPTION CARDS THAT ARE BACKED UP MEDICAL PROFESSIONALS , LAW AND EXPERT TRIBUNAL JUDGES
https://www.nsfmarketplace.com/wp-content/uploads/2020/10/Two-Advance-Directive-Cards-Vaxx-Mask.jpg

8) SUPPORT STOP THE SILENCE 2REAL TO END RACIST ABUSE
https://www.instagram.com/p/B_FAsB5gCo7/

9) EXPOSE THE LARGE CASE Seven WON AGAINST 10 CORPORATION AND CRIMINALS STILL ILLEGALLY/UNLAWFULLY GANGSTALKING AND SURVIELLANCING HER AND STEALING HER WEALTH FROM HER FAMOUS TV SHOWS, INNOVATIONS AND; INTERLECTUAL PROPERTY ESTATE GO TO www.thefarrellreport.net AND HELP US GET THE TRUTH OUT VIRAL TO STOP THE TARGETING ABUSE AGAINST HER !

THANK YOU
Seven:-)) XX
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stop5gwedonotconsentcovidgatestoptargetngpaysevennowstopcrimesagainstseven
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